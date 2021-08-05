Не стоит винить судей в дисквалификации Мизинова — мнение эксперта по легкой атлетике

Александр Колесников полагает, что в Токио техника ходьбы челябинца не была идеальной

Сегодня, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио был разыгран комплект наград в спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин. Единственного российского участника Василия Мизинова судьи дисквалифицировали за 13 км до финиша из-за нарушения техники ходьбы. Главный тренер сборной Челябинской области по легкой атлетики Александр Колесников полагает, что у них были на это основания.

«Я бы не стал искать виноватых и сетовать на судейский произвол. На дисквалификации Василия отразилось несколько факторов. В стиле ходьбе у Василия есть небольшие помарки, к которым судьи могут придраться. Надо учитывать, что это Олимпийские игры, здесь все намного строже, судьи очень внимательно и тщательно следят за каждым спортсменом. Если бы речь шла о других соревнованиях, то на погрешности атлетов могли бы в ряде случаев закрывать глаза, здесь же карали за малейшую деталь», — считает Александр Колесников.

Специалист также отметил, что судейство в соревнованиях по спортивной ходьбе продолжают оставаться субъективными. В этом вся специфика этих соревнований и придумать что-то новое, чтобы рефери не влияли на спортивные результаты спортсменов невозможно. При этом на их оценку ходьбы спортсмена могут влиять моменты, которые напрямую с ним не связаны.

«Василий Мизинов стал единственным участником турнира среди россиян. Скажем, если бы наших атлетов было бы трое, то наверняка дисквалификацию получил бы тот, кто показывал худший результат. И у судей дрогнула бы рука снять всех троих. Кроме того, надо учитывать и фактор домашнего судейства. В ходьбе как минимум два японца реально претендовали на высокие места. При прочих равных условиях им могли помочь завоевать медаль. Наконец, в судейском корпусе соревнований по ходьбе нет представителей из России и соответственно какого-то нашего лобби. То есть любой судья, который симпатизирует, к примеру, итальянцам, китайцам или японцам мог при виде нарушения, на задумываясь выписывать замечание нашему атлету»,— полагает Колесников.

В разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» эксперт также подчеркнул, что так называемые записки (аналог желтых карточек в футболе, показываемых за нарушения) выдавали Василию при прохождении дистанции практически одновременно и он не успел перестроиться на другой стиль ходьбы, более аккуратный. «Когда записки приходят постепенно, с определенным интервалом, спортсмен успевает среагировать на требования судей. Здесь у Василия шансов не было», — добавляет специалист.

Александр Колесников считает, что сетовать на судейский произвол не надо. По его мнению, рефери могли быть благосклонны к нашему атлету, но делать этого не стали. В такой ситуации Василию Мизинову необходимо было идти чище всех — так, чтобы не было повода к нему придраться. Но в таком случае это все отражалось бы на скорости атлета. При таких раскладах шансы завоевать медаль у россиянина значительно снизились.

«Грубого вероломного нарушения судейской этики, на мой взгляд, не было. Конечно, очень жаль Василия, но Олимпийские игры требуют другого уровня и подхода в технике ходьбы даже в сравнении с чемпионатами мира или Европы. Через три года Игры пройдут в Париже. Ошибки в стиле ходьбы у Василия не критичные. Все можно исправить и завоевать заслуженную медаль», — заключил эксперт.

