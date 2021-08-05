Олимпиада в Токио: скрытый герой невидимого фронта

В волейбольной сборной России нашли челябинские корни

Сегодня мужская волейбольная команда начнет подготовку к завтрашнему финалу, который обещает стать украшением всей Олимпиады. Накануне этого события выяснилось, что в составе нашей сборной выступает воспитанник челябинской школы волейбола, о котором в родном городе практически никто не знает. Как получилось так, что о нем все «забыли»?

Признаться честно, считаю себя знатоком южноуральского спорта, слежу внимательно за успехами всех наших спортсменов на международных соревнованиях. Каково же было мое удивление, когда коллега сообщил, что, дескать, в финале Олимпийских игр в составе сборной России сыграет наш земляк?! Проверил информацию: действительно, точно: Виктор Полетаев, воспитанник челябинской школы волейбола, диагональный сборной России и питерского «Зенита».

Шутка ли, но и знать не знали о нем в региональном Минспорте. Ни строчки о нем не написано и в местных СМИ. И лишь в областной Федерации волейбола да в родной детско-юношеской спортивной школе по волейболу подтвердили: да, есть такой — знаем, помним, любим... Так и хотелось проорать им в трубку телефона: «Да что ж вы молчали-то об этом все это время?!» Парень в финале Олимпиаде играть будет, возможно, золото завоюет, у нас об этом никто и не знает.

И пусть он не представляет Челябинскую область, выступая за питерский «Зенит». Того же Кирилла Писклова мы чествуем, радуемся его успехам, а чем Виктор Полетаев хуже? Ведь у него абсолютно такая же ситуация, как у челябинского баскетболиста. Более того, волейболист покинул Южный Урал уже в более зрелом возрасте.

Между тем, его команда вчера в красивом стиле обыграла сборную Бразилии. Хотя и уступила в первом сете. Завтра наши парни встретятся с французами. И это будет настоящая битва, исход которой трудно предугадать.

Сегодня на Олимпийских играх все наши надежды будут связаны с представителями бокса и борьбы. Причем, оба спортсмена уже пробились в финал, им осталось сделать один шаг к тому, чтобы забрать заслуженное золото. Муслим Гаджимагомедов сразится с сильным кубинцем Хулио Ла Крузом в боксе, а борец Заурбек Сидаков выйдет на ковер против белоруса Мухамедхабиба Каджимахомедова. Надеемся, выиграть соперника у него получится легче, чем проговорить без ошибок его имя и фамилию.

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