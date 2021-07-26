Олимпиада в Токио: в третий день — три победы?

Сборная России может значительно улучшить свои результаты

В третий соревновательный день на Олимпийских играх в Токио у российской команды радужные перспективы — в борьбу вступят те спортсмены, которые претендуют на высокие места. Среди них — гимнасты, фехтовальщики и лучники. Южноуральцам предстоит поддержать женскую сборную по водному поло и теннисистку Екатерину Александрову.

Серебряная медаль Татьяны Мининой в тхэквондо как камень с плеч: вне зависимости от того, как выступят другие наши спортсмены, южноуральцы домой с пустыми руками не вернутся. Но думать об этом пока рано. Хочется верить, что каждому из пяти южноуральцев, продолжающих борьбу за медали, получится подняться по итогам соревнований на олимпийский пьедестал.

Второй шаг на пути к заветной цели сделает теннисистка Екатерина Александрова. Начала она турнир непросто, затратив немало усилий, чтобы сломить сопротивление бельгийки Элис Мертенс. Следующий ее соперник не обладает громкими титулами и регалиями, но мы уже могли убедиться на примере соперницы Мининой по финальному поединку в тхэквондо, что на таких соревнованиях можно ожидать любых сюрпризов. Тем более, если речь идет о теннисе, в котором неожиданных и сенсационных результатов всегда в избытке. Надеемся, скромная аргентинка Надя Подорожка не доставит новых проблем челябинской теннисистке.

Второй матч на турнире ждет и российскую женскую команду по водному поло. И новый соперник у нее куда серьезней. Венгерки вообще считаются одними из законодателей мод в этом виде спорта. Впрочем, с турнирной точки зрения предстоящий матч играет не самое важное значение. Формат женского ватерпольного турнира позволяет на групповом этапе даже поэкспериментировать с составом. В плей-офф из группы выходят четыре лучшие команды из пяти. Если учесть, что китаянок наша команда уже победила, а японки являются откровенными аутсайдерами в группе, то что сборная России, по сути, может уже готовиться к четвертьфиналу.

Проведет очередные два поединка и сборная России по баскетболу 3×3 с челябинцем Кириллом Пискловым. Нашим парням, напротив, нужно обязательно побеждать, чтобы поправить свое турнирное положение. После четырех сыгранных матчей у нашей команды лишь одна победа при трех поражениях. Завтра есть прекрасная возможность взять реванш за недавние неудачи — соперники в лице латышей и японцев хоть и не подарок, но вполне по зубам.

Возьмет старт в олимпийском турнире и еще одна уроженка Челябинска, представляющая на Олимпиаде другой регион. Речь идет о бадминтонистке Евгении Косецкой. Она выступит в женском одиночном разряде. К сожалению, в этом виде рассчитывать на высокие места не приходится — уж слишком сильны соперницы.

Впрочем, Олимпийские игры тем и хороши, что дают возможность поболеть не только за своих земляков, но и всех соотечественников. Только на такого рода соревнованиях можно ощутить единый командный дух и гордость за своих спортсменов. В третий день турнира мы не без оснований будем рассчитывать на пополнение золотой коллекции наград. В первую очередь эти надежды связаны с представителями фехтования. Завтра в личном турнире саблисток выступит наш знаменосец Софья Великая. Она — безусловный фаворит соревнований. Претендуют на победу наша команда по спортивной гимнастике. Способны побороться за золото чемпион мира по тхэквондо Максим Храмцов, прыгуны в воду Бондарь и Минибаев, пловцы в эстафете. По оценкам экспертов, как минимум в трех видах программы завтра россияне должны победить. Оправдаются ли прогнозы? Ждать осталось совсем немного.