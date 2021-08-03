Олимпиада в Токио: выстрелит ли тайное оружие ватерпольной сборной России?

Спортсменка из Златоуста может помочь команде выйти в полуфинал Олимпиады

Сегодня состоится ключевой матч женской сборной России по водному поло на Олимпийских играх в Токио. Наша команда сразится в четвертьфинале с сильной австралийской сборной. В битве двух равных соперников исход борьбы зачастую решают детали. В том числе то, как проявят себя «теневые» лидеры команды. Ватерполистка из Златоуста Эльвина Каримова одна из них, но сегодня может настать ее звездный час.

Челябинская область представлена на Олимпийских играх восемью спортсменами. Вроде бы немного для региона, но и не мало, если учесть то, какой высокий статус у этих соревнований. А теперь представьте, что аж трех спортсменок на главные летние старты четырехлетия (в случае в Токио интервал возрос до пяти лет) делегировал небольшой провинциальный городок на западе Челябинской области. Круто? Не то слово!

Пусть не в обиду сказано будет другим девчатам из «Динамо-Уралочки», но именно Эльвина Каримова своими успехами и достижениями больше достойна того, чтобы завоевать в Токио медаль. Хотя бы потому, чтобы стать двукратным призером Олимпийских игр.

В столице Японии наставник сборной России Александр Гайдуков регулярно выпускал южноуральскую ватерполистку на площадку. Та билась, боролась, отрабатывала в обороне, выполняла много «черновой» работы. Возможно, потому что перед ней самой тренерский штаб сборной поставил другие задачи. Но мы-то знаем ее потенциал! И то, как эта симпатичная девушка может проявлять себя в атаке.

На такого рода турнирах, как Олимпийские игры, будьте уверены, соперники уже изучили вдоль и поперек игру сборной России. Прекрасно знают возможности ватерполисток, определяющих игру команды. Те же Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова или Анастасия Симанович вряд ли получат много игрового пространства и возможности для результативного броска. Возможно, в игре с Австралией ключевую роль сыграют те, кто пока был в тени российской команды. Хочется верить, что именно сегодня Эльвина Каримова станет тем джокером, который предопределит исход матча.

Сегодня много событий и видов спорта, где наши спортсмены могут претендовать на медали. Но именно этот ватерпольный матч стоит особняком для нас, южноуральцев. Именно здесь будет зависеть судьба трех наших спортсменок в борьбе за олимпийские медали. Да, это не поединок за медали, впереди еще будет полуфинал, если наша команда сможет до него добраться. И именно сегодня в олимпийском бассейне Токио будет жарко как никогда. Потому что встретятся две абсолютно равные по классу и силе команды, каждая из которых горит желанием победить.



