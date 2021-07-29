Олимпиада в Токио: ватерполистки сыграют с лучшей командой мира

Сможет ли женская сборная России обыграть американок в водном поло?

Олимпийские игры в Токио набирают обороты. Чем ближе к экватору турнира, тем больше проходит соревнований и разыгрываемых комплектов наград. Сегодня начнутся соревнования по самому популярному и массовому виду олимпийской программы — легкой атлетике. Нас же в первую очередь волнуют перспективы южноуральских спортсменов. В центре внимания игра женских сборных России и США по водному поло, которая даст главный ответ — на что способна наша команда и способна ли она бороться за медали?

В женском водном поло еще задолго до старта любого крупного международного турнира можно было заранее вешать золотые медали на шеи американской команды. Они в этом виде спорта безусловные лидеры, побеждающие всех и вся. Олимпийские игры, чемпионаты мира, Мировая лига... Все самые значимые турниры за прошедший пятилетний цикл сборная США выиграла.

Она и здесь, в Токио, явный фаворит. Хотя и допустила сенсационную осечку, уступив сборной Венгрии. Той самой, с которой наша команда два дня назад сыграла и свела матч к ничьей. Значит ли это, что россиянки способны навязать борьбу грозным американкам? Здравая логика подсказывает, что нет. Но ведь венгерки-то смогли. Чем мы хуже их?

Вообще, женской сборной России по водному поло на этой Олимпиаде не позавидуешь. Она уже провела два тяжелейших матча и впереди легче не будут. Приходится выкладываться по максимуму, тратить физические и моральные силы, чтобы сломить сопротивление соперников. Способна ли нынешняя команда играть скоротечный турнир в таких экстремальных условиях? Хватит ли у нее резерва распределить силы на все матчи? Вопросов много, и вопросы на некоторые из них мы получим уже сегодня. Хотелось бы верить, что наши златоустовские «уралочки» смогут пройти в турнире как можно дальше. Напомним, в Токио в составе ватерпольной сборной России выступают три южноуральские спортсменки — Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.

Сегодня главные надежды российских болельщиков будут связаны с плаванием. На дистанции 200 м на спине золотую медаль должен взять Евгений Рылов. Возможно, поборется за тройку призеров Евгения Чикунова, показавшая второй результат в полуфинале на дистанции 200 м брассом.

Теперь коротко о других претендентах на награды. В стрельбе из лука в личном турнире могут «выстрелить» Ксения Перова и Елена Осипова. Виталина Бацарашкина — в «классической» стрельбе. В фехтовании будет бороться за медали мужская команда шпажистов. Неплохие результаты полуфиналов в академической гребле дают надежду, что смогут побороться за медали Анна Пракатень и Александр Вязовкин. Хочется верить, что две бронзовые медали не предел для сильной сборной России по дзюдо. Пора решающих матчей наступает в теннисе, где у нас уже есть гарантированные медали.

В общем, день завтра обещает быть очень насыщенным и интересным. Любителям спорта придется разрываться, чтобы уследить за всеми перипетиями борьбы. Настраивайтесь на то, что с каждым днем Олимпиада будет все более захватывающей и интригующей на события.