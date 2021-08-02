Олимпиада в Токио: попутный ветер для медальной гонки

В парусном спорте челябинский яхтсмен может попасть в десятку сильнейших

Сегодня на Олимпийских играх настало время определить сильнейших яхтсменов в парусной регате. В классе судов «470» выступит челябинец Павел Созыкин с рулевым Денисом Грибановым. В многодневной гонке российский экипаж выступал достойно, но этого пока не хватает для того, чтобы попасть в топ-10 сильнейших и завоевать себе право участвовать в медальной гонке.

Павел Созыкин коренной челябинец, начинавший заниматься под руководством своего отца в спортивной школе на озеро Смолино. Карьера его складывалась по-разному, сопровождая взлеты и падения. Доходило до того, что спортсмен прерывал свои занятия парусным спортом, устраивался на работу в челябинскую пожарную часть. Все изменилось в 2012 году, когда к Созыкину с предложением о совместном выступлении обратился Денис Грибанов.

С тех пор результаты ребят пошли в гору. И на предыдущей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российский экипаж с Созыкиным, представлявшем на то время Челябинскую область, пришел к финишу 13-м. В Токио спортсмен выступает уже за Краснодарский край. После 8 гонок наши ребята идут на 12-м месте. Напомним, только 10 лучших экипажей допускаются до медальной гонки. И предстоящие две гонки, которые пройдут сегодня, станут для наших ребят определяющими.

Разумеется, вряд ли стоит всерьез обсуждать медальные перспективы россиян в парусном спорте. Уже сам факт того, что парни бьются на Олимпийских играх с лучшими экипажами мира дорогого стоит. Зато от представителей других видов спорта следует ждать высоких результатов и борьбы за награды.

Продолжим мы следить за выступлениями российских гимнастов в личных видах. Согласно прогнозу, Никита Нагорный должен добыть серебро в опорном прыжке. Российские гимнасты — одни из главных претендентов на медали в финалах на отдельных снарядах. И пусть вчера у них не все получалось, но есть надежда, что в опорном прыжке Денис Аблязин и Никита Нагорный возьмут свое. Тот же Аблязин поборется за награду в упражнениях на кольцах. Ангелина Мельникова и Виктория Листунова постараются попасть в тройку сильнейших в вольных упражнениях.

Завершается турнир по стендовой стрельбе. В последних видах выступят Леонид Екимов и Сергей Каменский. Оба — уже опытные и титулованные спортсмены и имеют хорошие шансы на то, чтобы оказаться в призах. Состязания по велотреку, напротив, только начинаются. И здесь у нас есть реальный шанс на золото в командном спринте — Дарья Шмелева и Анастасия Войнова среди лидеров мирового сезона.

Ну и наконец, обратим внимание на то, что наконец-таки начнут свое выступление на Олимпийских играх российские синхроннистки. Правда, в борьбу за медали они пока не вступают — сегодня стартует квалификация дуэтов в произвольной программе. Нашу страну в этом виде представят Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Вот тут мы вправе ждать только золота. Любая другая завоеванная медаль будет расцениваться как провал.

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