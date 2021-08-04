Олимпиада в Токио: долгожданный старт челябинского чемпиона

Челябинец Василий Мизинов выступит в спортивной ходьбе

Сегодня на Олимпийских играх состоится долгожданный дебют сильнейшего южноуральского легкоатлета Василия Мизинова. Он станет единственным российским участником на 20-километровой дистанции в состязаниях по спортивной ходьбе. Удушливая жара и суровый климат не должны помешать нашему земляку дать бой сильным азиатским спортсменам в борьбе за медали.

Состязания по спортивной ходьбе на Олимпийских играх одни из немногих, которые пройдут не в японской столице, а в городе Саппаро. На старт мужской гонки заявились 57 атлетов, в том числе и единственный российский спортсмен, наш земляк Василий Мизинов.

В этом виде программы круг претендентов на медали очень широкий. Мировыми лидерами в этом виде спорта считаются китайцы. В мировом рейтинге в десятке сильнейших аж шесть представителей из Поднебесной. К счастью, на Олимпиаде смогут выступить не более трех спортсменов от одной страны. Но это может служить слабым утешением для других атлетов. Помимо китайцев, есть сильные японцы, выступающие у себя на родине. Климатические условия и знание особенностей трассы делают их фаворитами. Тем более что и Коки Икеда, и Эйки Такахаши имеют опыт побед на больших соревнованиях.

Наверняка вклинятся в борьбу за высокие места испанские и итальянские ходоки. Вероятно, в группе лидеров окажутся турок Коркмаз и швед Калстрем. Впрочем, все это не имеет никакого значения в сравнении с тем, в какой психологической и физической форме будет находиться наш спортсмен. Только от самого Василия зависит то, какой результат он покажет. В послужном списке Мизинова есть серебряная медаль чемпионата мира-2019, две бронзы континентального первенства, победы на крупных международных стартах. Осталось закрепить успех на главных стартах в карьере.

Сегодня спортивная программа Олимпийских игр будет чрезвычайно насыщенной — будет разыграно 27 комплектов наград. В двух из них мы уже совершенно завоюем медали. В боксе Альберт Батыргазиев и в борьбе Заур Угуев проведут финальные поединки. В этих двух видах единоборств стоит поддержать и других наших атлетов, которые проведут четвертьфинальные поединки.

Есть смысл настроить в нужное время телевизор, чтобы посмотреть состязания по гребле на байдарках и каноэ — сразу три российских экипажа будут бороться за выход в финал. И не проморгайте «королеву спорта» и в первую очередь турнир по прыжкам с шестом, где выступит Анжелика Сидорова и соревнования в секторе для прыжков в высоту с несравненной Марией Ласицкене.

В мужском волейбольном турнире на стадии полуфинала встретятся сборные России и Бразилии. У наших парней есть прекрасная возможность отомстить соперникам за вчерашнее поражение женской команды.

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