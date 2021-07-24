Олимпиада в Токио: день первый — пять южноуральцев выходят на старт

Наши земляки выступят в водном поло, гребле академической и бадминтоне

Сегодня, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио будут разыграны первые 11 комплектов наград. Спортсмены Челябинской области начинают свою борьбу на турнире с предварительных соревнований. Екатерина Курочкина в гребле академической будет стараться пробиться в полуфинал, женская сборная России по водному поло проведет первый матч группового этапа против китаянок, а бадминтонист Владимир Иванов сыграет ключевой поединок с датчанами.

В первый соревновательный день 11 комплектов наград будут разыграны в семи видах спорта: дзюдо, стрельбе, стрельбе из лука, велоспорте, тяжелой атлетике и фехтовании. У российских болельщиков есть повод для радости — на медали претендуют наши стрелки и фехтовальщики. Есть шанс побороться за подиум у дзюдоистов. В тхэквондо может приятно удивить Михаил Артамонов.

Южноуральским спортсменам думать о медалях пока рано. И не потому, что у них нет шансов. Просто в первый соревновательный день все пять наших земляков только начнут свой долгий поход к пьедесталу. Так, например, женская сборная России по водному поло проведет свой стартовый матч группового турнира против китайской команды. Напомним, что в составе нашей дружины выступят три ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» — Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.

В гребле академической на старт выйдет Екатерина Курочкина. Вчера, 23 июля, она уже дебютировала на Играх в Токио. К сожалению, неудачно, финишировав последней, четвертой, в предварительном заезде двойки парной. Сегодня вместе с Екатериной Питиримовой она проведет утешительный заезд, в котором выступят 5 экипажей. Для выхода в полуфинал россиянкам необходимо придти к финишу не последними.

Сложный матч группового этапа предстоит провести российскому дуэту Владимир Иванов / Иван Созонов. Датчане Ким Аструп / Андерс Расмуссен входит в элиту мирового бадминтона. Россияне попали в непростую группу, где фаворитом считаются японцы Хироюки Эндо / Юта Ватанабе. Для выхода в следующий раунд соревнований нужно занимать одно из двух первых мест в группе. Получается, что для россиян предстоящий поединок с датчанами может стать ключевым.

Выйдет на площадку и еще один спортсмен, имеющий непосредственное отношение к Южному Уралу. Кирилл Писклов родился и вырос в Челябинске, но в юном возрасте отправился в Подмосковье, а сейчас выступает в баскетбольном клубе «Уралмаш» и в Токио представляет Свердловскую область. Российская команда по баскетболу 3×3 проведет сегодня сразу два поединка группового этапа — со сборными Китая и Нидерландов. Советуем посмотреть эти матчи еще и потому, что этот вид программы дебютирует на Олимпийских играх.