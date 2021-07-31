Олимпиада в Токио: генеральная репетиция перед решающими сражениями

Ватерпольная сборная России проведет заключительный поединок группового этапа

Сегодня на Олимпийских играх в Токио завершится групповой этап женского турнира по водному поло. Сборная России с тремя златоустовскими ватерполистками в составе проведет его против японок. После сокрушительного поражения от американок, нашей команде важно вернуть себе психологическую уверенность, наладить игру и взаимопонимание перед решающими сражениями в плей-офф.

Еще задолго до старта олимпийского турнира по женскому водному поло было ясно, что групповой этап превратится в формальность, а медальные перспективы 6-7 команд будут определяться на стадии четвертьфинала. Виной тому формат соревнований — из каждой группы в плей-офф выходят 4 команды из 5.

Если учесть, что в нашем квинтете хозяева соревнований откровенные аутсайдеры, то их соперники на групповом этапе могли решать свои локальные задачи — одни ставили задачу наиграть состав, другие занять место повыше, чтобы получить себе более легкого соперника в четвертьфинале, третьи — «вкатиться» в турнир, набрав необходимые физические кондиции к плей-офф.

Не уставали повторять об этом в экспресс-интервью и ватерполистки сборной России. «Результаты сейчас не играют большой роли, важней — найти свою игру», — подытожила капитан и один из лидеров сборной России Екатерина Прокофьева. Если так, то сегодня мы должны будем увидеть в деле ту команду, которая через два дня должна показать свой максимум в первом раунде плей-офф.

Сегодня в Токио нас ждет очень насыщенный и богатый на события день. И уже сейчас можно сказать, что мы вправе ожидать большого количества наград российских спортсменов. Начнем с того, что одно золото нам гарантировано в теннисе — в миксте состоится российский финал Веснина / Карацев — Рублев / Павлюченкова. В мужском одиночном разряде в решающем матче за победу в турнире выступит Карен Хачанов.

Вправе мы ожидать медалей, в том числе золотых, в спортивной гимнастике. Никита Нагорный, Давид Белявский, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова и Анастасия Ильянкова выступят в финалах на отдельных снарядах. Возможно, «зацепятся» за награды пловцы.

Вчера стартовали соревнования по легкой атлетике. Сегодня в «королеве спорта» пройдёт первый розыгрыш олимпийских медалей с участием российских спортсменов. В финале прыжков в высоту шансы на медали есть как у Ильи Иванюка, так и у Михаила Акименко. Не стоит упускать из внимания и квалификационные соревнования по прыжкам в длину, где команду России представит Дарья Клишина.

Советуем не пропустить трансляции и наших спортсменов в единоборствах. В боксе, например, сегодня выступят два россиянина, прошедшие в полуфинал соревнований и таким образом гарантировавшие себе как минимум бронзовые медали. Среди них Андрей Замковой (69 кг) и Имам Хатаев (81 кг). Еще три россиянина будут биться в четвертьфинале. Кроме того, состоится первый соревновательный день в турнире по борьбе. На ковер выйдут Сергей Емелин, Наталья Воробьева и Сергей Семенов. Уж здесь-то мы вправе в скором времени ждать золото и, вероятнее всего, не одно.

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