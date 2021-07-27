Олимпиада в Токио: день четвертый — есть шанс ворваться в тройку призеров

Сборная России претендует на золото в нескольких видах программы

Четвертый соревновательный день для российских болельщиков многообещающий. Как минимум в четырех видах спорта у наших спортсменов есть шанс побороться за золотые медали. Как и ранее, надежды связаны со стрелками, фехтовальщиками и гимнастами. К ним добавились пловцы, которые по уровню показанных результатов приблизились к мировым лидерам. Южноуральцы вправе ждать победной точки от бадминтониста Владимира Иванова и успешных выступлений в командных видах спорта волейболисток и баскетболистов.

Минувший день принес российской команде сразу три золотых награды, вернув сборную в группу лидеров медального зачета. 27 июля мы вправе ожидать от наших спортсменов выступления как минимум не хуже.

После золота в мужском командном многоборье в спортивной гимнастике болельщики наверняка с особым нетерпением будут ждать женского финала в этой же дисциплине. Тем более что Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова в квалификации заняли первое место. Они сумели опередить грозных американок, с которыми будут теперь выступать в одной ротации. Шансы на золото есть, хотя соперницы рассматриваются как фавориты.

Выступление российских тхэквондистов в Токио — приятная неожиданность. Три наших участника сумели завоевать медали — золотую, серебряную и бронзовую. Сможет ли продолжить удивлять специалистов Владислав Ларин в тяжелом весе? Скорее да, чем нет. Он среди лидеров мирового рейтинга. Но почему-то есть ощущение, что запаса везения (хотя уместен ли здесь такой эпитет?) у российского тхэквондо закончился. Не верится в то, что скромная до сих пор команда сможет и дальше низвергать фаворитов.

Вправе мы ждать медалей от стрелков, которые выступят в состязаниях смешанных пар в двух видах программы. Есть надежда, что наконец-таки прорвет дзюдоистов, которые откровенно проваливают турнир. А ведь в этом виде спорта у нас ранее были и победы, и медали.

И, наконец, плавание. В кои-то веки здесь у нас появились сильные и перспективные спортсмены, способные дать бой американцам, австралийцам и другим лидерам мирового плавания. Завтра как минимум в двух видах россияне могут завоевать золото. Юлия Ефимова будет бороться за медали в брассе на 100 метров. А в плавании на спине главным фаворитом является обладатель мирового рекорда на дистанции 100 м Климент Колесников. Приятно удивил в полуфинальном заплыве на 200 м вольным стилем Мартин Малютин, показавший лучшее время.

Ждем появления на бадминтонном корте российский дуэт с челябинцем Владимиром Ивановым. К сожалению, он с Иваном Созоновым лишился шансов продолжить борьбу за медали. Но у них есть шанс поставить победную точку на турнире. В женском волейболе и мужском баскетболе 3×3 будем переживать за уроженцев Челябинска — Евгению Старцеву, Екатерину Енину и Кирилла Писклова.