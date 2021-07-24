Олимпиада в Токио: день второй — есть шанс завоевать медаль

Тхэквондистка Татьяна Минина рассматривается экспертами как претендент на пьедестал

Сегодня, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио стартует второй соревновательный день, в котором будут разыграны 18 комплектов наград. Наши главные надежды связаны с челябинской тхэквондисткой Татьяной Мининой. В весовой категории до 57 кг у нее есть шансы побороться за медали. Впервые выйдет на теннисный корт Екатерина Александрова, а вот для Владимира Иванова (бадминтон) и Екатерины Курочкиной (гребной спорт) Олимпиада может закончиться уже сегодня.

Накануне старта Олимпийских игр ИА «Первое областное» подготовило цикл материалов, в котором подробно рассказало о южноуральских спортсменах и их перспективах в борьбе за медали в Токио. И остановилось во мнении, что наибольшие шансы подняться на подиум имеет наша тхэквондистка Татьяна Минина. И сама спортсменка в эксклюзивном интервью нашему агентству признавалась, что рассчитывает стать призером соревнований. Но, согласитесь, где найдется такой спортсмен, который, отправляясь на Олимпийские игры, не будет говорить, что ставит перед собой цель завоевать медаль? Но в случае Татьяны Мининой эти слова имеют под собой основание.

Челябинская спортсменка имеет достаточный международный опыт, чтобы быть готовой биться с любым соперником. Ее титулы и регалии только подтверждают это — пятикратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира о чем-то да говорят. И в мировом рейтинге она входит в пятерку сильнейших тхэквондисток планеты в своей весовой категории.

Первым ее соперником на олимпийском турнире в Токио станет спортсменка, звезд с неба не хватавшая. Гречанка Фани Цели не выигрывала на по-настоящему крупных, серьезных турнирах. Но это не значит, что россиянка должна легко ее пройти. Когда речь заходит об Олимпиадах, а тем более в тхэквондо, уместно говорить, что слабых соперников здесь не может быть в принципе. И все 16 спортсменок, заявленных в весе, способны преподнести сюрприз.

Российские спортсмены еще никогда не становились олимпийскими чемпионами в тхэквондо. В их активе на пяти Олимпиадах лишь 2 серебряные и 2 бронзовые медали. И как же хочется, чтобы челябинка нарушила эту статистику и вписала свое имя в историю! И даже представить не могу, какое счастье она принесет родной школе «Коре», где несколько десятков юных спортсменов собираются встать рано утром, чтобы у экранов телевизоров поддержать своего кумира на соревнованиях.

Любители тенниса ранним воскресным утром также будут у экранов телевизоров. В женском одиночном разряде старт в олимпийском турнире возьмет Екатерина Александрова. Уроженка Челябинска уже давно не живет в родном городе, но в многочисленных интервью регулярно напоминает то, откуда она родом. Первой ее соперницей в одиночном разряде женского турнира станет бельгийка Элиз Мертенс.

В состязаниях по академической гребле весь Магнитогорск будет поддерживать свою землячку Екатерину Курочкину. Накануне экипаж женской парной, в которой она выступает, сумел показать лучшее время в утешительном заезде. Сегодня российских спортсменок ждет серьезное испытание — полуфинал, в котором предстоит сразиться с лидерами мирового сезона.

В сложнейшей турнирной ситуации оказался мужской дуэт бадминтонистов. Уступив в первом поединке челябинец Владимир Иванов и Иван Созонов не оставили себе пространства для маневра и вынуждены будут биться только на победу для выхода в плей-офф. Им предстоит совершить невозможное и сотворить сенсацию, выиграв у сильной японской пары, занимающей 4-ю строчку в мировом рейтинге. Шансы для этого есть — благо, российская пара обыгрывала соперников и посложней.

В баскетболе 3×3 два поединка проведет российская команда, в которой одну из ключевых ролей играет воспитанник челябинской школы баскетбола Кирилл Писклов. Накануне наша сборная в одном матче победила, в другом — проиграла. Сегодня наши парни сыграют с соперниками из Бельгии и Польши.

Олимпийские игры потихоньку набирают обороты. Будем надеяться, что новый день принесет нам новые медали. Вся борьба только начинается.