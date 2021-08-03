Олимпиада в Токио: новое свидание старых знакомых

В четвертьфинале женского волейбольного турнира встретятся Россия и Бразилия

Сегодня на Олимпийских играх в Токио нас ждет супер битва в женском волейбольном турнире. В четвертьфинале встретятся два непримиримых соперника, которые неоднократно переходили дорогу друг другу на самых крупных международных турнирах: Россия и Бразилия. Матч, достойный финала, перечеркнет надежды одной из команд на медали турнира. Готовятся к этому сверхпринципиальному поединку и две воспитанницы челябинской школы волейбола.

Женскую сборную России в Токио бросает то в жар, то в холод. На групповом этапе наша показала абсолютно разный и непохожий друг на друга волейбол. Такой, что диву даешься — неужели это та самая команда, которая сначала потерпит сокрушительное поражение от Италии, затем покажет фантастическую игру против американок, но два дня спустя не сможет дожать неуступчивых турчанок.

В последнем матче против Турции все было в руках у наших девушек. И сам ход игры россиянки контролировали, и соперницы недосчитались из-за травмы одного из лидеров. Выиграй этот матч, наша команда занимала бы второе место в группе и спокойно готовилась к более легкому сопернику по четвертьфиналу. Но нет, как это часто бывает, создали проблемы сами себе, уступив турчанкам на тай-брейке, отскочили на четвертую позицию в группе и нате — получите самого неудобного и грозного соперника в первом раунде плей-офф.

У России и Бразилии давние счеты. Эти команды много раз встречались на турнирах в решающих сражениях. Особенно запомнился четвертьфинал между этими командами на ОИ-2012 в Лондоне. Тогда в драматичном пятисетовом поединке победу праздновали бразильянки. Спустя 9 лет две сильные волейбольные сборные вновь встретятся на олимпийском турнире в первом раунде плей-офф. И одному богу известно, кто из них пройдет дальше.

Сегодня нам есть за кого поболеть и в других видах спорта. Наконец-то мы увидим финал в выступлении женщин-дуэтов в синхронном плавании. И здесь наши Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко просто обязаны брать золото. Помешать им в этом может разве что землетрясение или какой-нибудь природный катаклизм в Японии. В синхронном плавании наша страна впереди планеты всей. И тем более в дуэтах, где мы не проигрываем пять летних Олимпиад подряд.

Вправе мы ожидать продолжение побед в борьбе. Сегодня наибольше шансы побороться за золото имеют серебряный призер ОИ-2016 в Рио Валерия Коблова и Заур Угуев. Есть надежда, что проявят себя российские спортсмены в скалолазании — Юлия Каплина и Виктория Мешкова способны побороться за высокие места. В пляжном волейболе будем болеть за два наших дуэта, которые дошли до стадии четвертьфинала. В женском гандболе россиянки проверят на прочность представителей Черногории.

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