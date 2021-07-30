Олимпиада в Токио: сильные леди рвутся в бой

Женская сборная России по регби стремится в пятерку сильнейших

Восьмой соревновательный день на Играх в Токио может преподнести немало сюрпризов российским болельщикам. В первую очередь это относится к нашим дзюдоистам. В личных состязаниях наши спортсмены выступили не так успешно, как мы на это рассчитывали. Но сегодня у них появится шанс реабилитироваться за недавние неудачи и завоевать медали в командных смешанных состязаниях, которые впервые дебютируют в программе Олимпийских игр.

На Играх в Токио у сборной России по дзюдо три медали. И все бронзовые. Причем, две из них завоевали девушки, которые всегда были в тени мужской команды. Разумеется, это не тот результат, который может устраивать как болельщиков, так и специалистов. Скажем, в Лондоне-2012 сборная России завоевала 3 золотых награды, в Рио-2016 — 2. В Токио никто из наших соотечественников даже не смог выйти в финал. Хотя по своему потенциалу и уровню мастерства нынешняя команда казалась сильней, чем предыдущие.

Увы, что-то в столице Японии для наших дзюдоистов пошло не так. Но, к счастью, у нашей команды есть возможность поставить жирную точку и скрасить неудачи от выступлений. В программе нынешних Игр дебютирует смешанный командный турнир, на котором сборная России может побороться за высокие места. Хотя бы потому, что на подобных соревнованиях она регулярно финишировала в числе призеров. Разумеется, никто не говорит о том, что на родине дзюдо россияне должны взять золото у японцев. Но, согласитесь, побороться с ними в финале и взять серебро было бы неплохо.

Зато в фехтовании в командных соревнованиях женщин-саблисток серебро будет расцениваться как неудача. В этом виде россиянки безусловные фавориты и только какой-нибудь злой рок может помешать им взять олимпийское золото в этом виде программы. Софья Великая и София Позднякова в личном первенстве уже бились в российском финале, а ведь есть еще и сильные Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

Будем ждать бронзы в состязаниях среди женских пар по теннису. Елена Веснина и Вероника Кудерметова в утешительном финале сыграют с бразильянками. Способны преподнести сюрпризы в плавании Андрей Минаков (баттерфляй, 100 м), Анастасия Кирпичникова (вольный стиль, 800 м) и российская команда в комбинированной эстафете 4×100 м. Но, откровенно говоря, шансов на пьедестал в этих видах программы немного.

Важные матчи ждут представителей командных видов спорта. Волейболисткам предстоит нелегкое испытание в поединке с американками. У гандболисток еще сложней соперниц в лице француженок. Регбистки, испытав на себе всю мощь атак лучшей сборной мира из Новой Зеландии, проведут решающие матчи в борьбе за 5-8-е места. К слову, о регби-7. В нашей команде выступает и одна из студенток УралГУФКа Дарья Шестакова. И пусть она ни разу не была в Челябинске, у нас есть небольшой повод поболеть за эту спортсменку.

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