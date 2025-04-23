Журналисты Челябинской области почтили память погибших на Смоленщине земляков

В боях за регион и Родину пали почти 3900 южноуральцев

Город-герой Смоленск тепло принял журналистов из Челябинской области. Представители СМИ посетили приграничный регион с пресс-туром, чтобы отдать дань памяти погибшим там землякам. Поездку организовал Союз журналистов Челябинской области при поддержке АО «Областное телевидение» и Ассоциации городских и районных газет «Пресса». В Смоленск в преддверии Дня Победы отправились и сотрудники медиахолдинга «Первый областной».

Мы увидели древний город, где, несмотря на самую страшную войну XX века, сохранились старинные памятники архитектуры, идет активное развитие общественных пространств. И конечно, там бережно хранится история о тяжелых годах Великой Отечественной — обороне Смоленска, двухлетней жестокой оккупации и долгожданном освобождении от захватчиков.

Могли разве предположить первостроители города, какие испытания выпадут на долю Смоленска. С основания он оказывал героическое сопротивление всем захватчикам. Не зря Смоленск называют городом-ключом — это прямая дорога к столице. Более 150 лет он был в составе других государств. Особенное влияние на жизнь Смоленска оказали три непростых столетия.

Отечественная война 1812 года и героические сражения с армией Наполеона нашли отражение в нескольких памятниках. Журналисты из Челябинска во время экскурсии остановились у двух монументов: «Защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» (в виде часовни, XIX век) и «Благодарная Россия — героям» (начало XX века). В Свято-Успенском кафедральном соборе, одном из известнейших зданий города, хранится список иконы Божией Матери Одигитрия. Сама древняя святыня трижды была на Бородино — во время легендарного сражения и в юбилеи: 100- и 200-летний. Этот храм сыграл большую роль в духовной жизни Смоленска. Есть даже фраза «город с собором на холме».

Кстати, героические сражения прошлых лет — Ледовое побоище, битвы с немцами, война с Наполеоном — вдохновляли советских граждан на великие подвиги и ударный труд после нападения гитлеровской Германии.

Великая Отечественная война оставила в Смоленске самый большой шрам. Регион стал одним из первых в СССР, подвергшихся немецкому вторжению. Захват территории в 1941 году, два года оккупации и битва за освобождение в 1943-м привели к немыслимым жертвам среди красноармейцев и гражданского населения, масштабным разрушениям. Над руинами города, когда его удалось отбить, парил Успенский собор. Он тоже мог быть потерян, ведь его заминировали отступающие немцы. Но храм успели разминировать, и делали это не только солдаты, но и дети. Они помогали спасать и другие постройки. Согласно историческим данным, на Смоленской земле погибли 3848 южноуральцев. Поэтому журналисты Южного Урала выбрали этот регион для нового пресс-тура ко Дню Победы. Мы искали челябинский след. Как оказалось, он довольно большой.

«Смоленск — это и моя личная история. Деревня, в которой я родилась, в войну входила в Смоленскую область. Мой дед в 45 лет был призван Смоленским горвоенкоматом 6 июля 1941 года, сразу же попал в котел. Его сосед сбежал из плена. Деда звали Абрам, его били, ноги распухли. Это единственное, что известно в нашей семье»,— рассказала ИА «Первое областное» председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева.

Вместе со смоленскими коллегами челябинские журналисты возложили красные гвоздики к Вечному огню у знаменитой крепостной стены. Так мы почтили память погибших южноуральцев и всех советских солдат, отдавших жизнь за Родину. Там же мы увидели интересную традицию. Школы Смоленска по очереди проводят линейки памяти. Они посвящены дням воинской славы России, когда наши войска побеждали в важных сражениях. В этот раз вспоминали героизм армии Александра Невского в Ледовом побоище.

После войны Смоленск прозвали городом, восставшим из пепла. С трудом и позже всех он получил звание «Город-герой». Это произошло, думается, несправедливо. Советские власти были недовольны забытыми в спешке при эвакуации важными документами, активностью коллаборационистов и другими событиями тяжелых лет. Но все же на закате СССР были отмечены по заслугам героические подвиги Смоленщины. Именно там впервые за два года победоносного марша по странам Европы гитлеровские войска ощутили мощь советского оружия и твердость духа советского народа.

Красноармейцы из Челябинской области и их сослуживцы из других регионов Страны Советов смогли сдержать наступление немецкой армии на Москву. По разным источникам, замедлить продвижение захватчиков на Смоленщине удалось на два-три месяца. План молниеносной войны был сорван, а столица смогла подготовиться к битве. За такой героизм четыре стрелковые дивизии в том же 1941 году получили звания гвардейских. Это произошло впервые.

«Исторически в каждом веке наступающие армии застревают под Смоленском. Это как сказано в „Формуле любви“: все враги России гибнут под Смоленском. Мы выделяем период августа — сентября 1941 года: ликвидация ельнинского выступа, рождение советской гвардии, одна из первых успешных контрнаступательных операций, которые сейчас входят в битвы за Москву»,— сообщил нам гид Михаил Ефимкин.

Экскурсия об истории Смоленска в годы Великой Отечественной открыла восхищающие факты. Разведчица и учительница Матрена Вольская вместе с товарищами и партизанами вывела из оккупированной Смоленщины летом 1942 года более 3500 детей. Их хотели отправить поездом на Урал, но плохое состояние здоровья позволило перевезти только в Нижний Новгород (тогда — Горький). Увы, но до него добрались чуть более 3200 мальчиков и девочек. Интересно, что Челябинская область приняла 300 смоленских детей в июне 1943 года. Их с большой заботой разместили в детских домах.

«В Смоленске особая энергетика, потому что в нем много братских могил, захоронений, мемориалов. Есть очень тяжелые истории времен Великой Отечественной войны. Очень приятно, что в городе берегут память, ее хранят и чтят»,— отмечает шеф-редактор телеканала ОТВ Анастасия Плотникова.

Южный Урал принимал не только детей. Уроженец Смоленска Арсений Державин защищал родной город, но получил тяжелое ранение и отправился в эвакуацию в Магнитогорск. Челябинск же будущий кандидат физико-математических наук и заслуженный работник культуры РСФСР назвал сердцем Урала. В своих воспоминаниях он отмечал многочисленные магазины, большие каменные дома, «тракторный завод всесоюзного значения», кино и театры.

«Казалось, кончится кино, мы пойдем по знакомым улицам мимо Блонье и парка к домику по улице Красина. Увы, это только могло казаться. Противная действительность сразу овладевала мной… Ходил по центральному универмагу, осматривал его богатые отделы, ткани, детские игрушки, звук патефона, блестящие витрины — все это так далеко от войны, так напоминает мирные смоленские дни»,— писал мужчина в дневнике.

Уже вне экскурсии журналисты медиахолдинга «Первый областной» посетили мемориальное кладбище дулага 126 — пересыльного лагеря для военнопленных и гражданских. У него был «филиал» неподалеку — в первую очередь для больных заключенных. Оба лагеря в 1941—1943 годах находились на западной окраине Смоленска.

«В Смоленске было не менее пяти крупных и под десяток мелких лагерей. Всего погибло почти 100 тысяч военнопленных за два года оккупации. Чтобы понять масштабы: в то время в городе проживало 40—45 тысяч человек. Погибших больше, чем мирного населения. Одна из проблем — на всех захоронениях все военнопленные числятся безымянными. В лагерях, дулагах учета как такового до 43-го вообще не было. Второй момент — нехватка продовольствия и жесточайший голод»,— пояснил челябинским журналистам краевед Сергей Амелин.

Из-за жестокого режима смертность в дулаге была очень высокой. На небольшом мемориальном кладбище погребены 45 тысяч советских людей. Вы только вдумайтесь в эту цифру! Неподалеку похоронены 15 тысяч солдат и мирных жителей. Имена всех замученных и убитых фашистами неизвестны, но память о них вечна. Восстанавливать данные и погибших удается только по записям из лазаретов.

«Порадовало, что очень бережно, с душой и трепетом хранится память о непростых годах в истории Смоленска. Много рассказывают о том, как город жил в то время и какое значение он имел для пути к Победе. Больше всего поразило кладбище на месте дулага 126. Там похоронено 45 тысяч человек — это уму непостижимо. Очень тихое место, где хочется помолчать и склонить голову, подумать, какой ценой далась Победа, какими усилиями шли к ней наши предки»,— делится впечатлениями автор статьи редактор ИА «Первое областное» Константин Бабушкин.





Выехав за город, в Кардымовский район, мы обнаружили похороненного в братской могиле жителя Челябинска. Федор Алдошин был лейтенантом. Год рождения точно неизвестен — или 1910-й, или 1914-й. Погиб боец 18-й мотострелковой дивизии 14 августа 1941 года в районе Соловьевой переправы с деревянными понтонами — места страшных боев. Она использовалась для снабжения армии и эвакуации.

Сражения там были настолько масштабными, что Днепр, как гласят легенды, из-за обилия крови становился красным. На берегах древней реки, в водах которой крестили Русь, наши предки под руководством Александра Лизюкова дали достойные сопротивление и отпор. Комендант переправы стал Героем Советского Союза. Сколько земляков пали в сражениях у Днепра, точно неизвестно. Там же впервые в бой вступили «катюши». Эти машины наводили ужас на немцев. Выпускали их и на заводе имени Колющенко в Челябинске.

«Гитлер решил — и это никто не ожидал — брать Москву. Шел через Смоленск. Можно сказать, что именно здесь началась оборона Москвы. Ключевой момент Смоленского сражения, историки наши говорят, именно Соловьева переправа. Благодаря ей наша армия продержалась»,— рассказала ИА «Первое областное» методист историко-краеведческого музея Наталья Бондарь.

Она вспомнила, как в детстве, первый раз попав на Соловьеву переправу, увидела три могилы с касками. Захоронение постепенно разрослось. В братских могилах лежат останки более тысячи человек.

День освобождения Смоленска — 25 сентября 1943 года. Отбить город удалось в ходе наступательной операции «Суворов».

«Мысли мои в эти дни несутся к родному городу, который освобожден от подлого врага. Трудно представить себе знакомые с детства места, изуродованные войной. Наша тихая улица, прекрасный, старинный парк, Блонье, красивое здание гортеатра, пединститут — все проплывает сейчас перед моими глазами. Но прежде всего вижу я дорогой образ милой мамочки. Видеть мать — самое лучшее, чего я могу желать в моей жизни»,— писал в дневнике Арсений Державин, находясь в Магнитогорске.

Первым в Смоленск, как уверяет южноуральский журналист и историк Андрей Зубанов, зашел 400-й артиллерийский полк из Челябинской области. Война отодвигалась от города, и к началу октября последние участки Смоленской области очистили от немцев. «Не вытерпела родная земля проклятых немцев, гонит она их от себя», подмечал Державин.

«Ехала в Смоленск, зная, что здесь воевали и погибли земляки. 17 человек из Коркино участвовали в боях на Смоленщине и сложили головы. Их имена увековечены у нас в городе на Аллее Памяти, они будут указаны в книге, которую издают к юбилею Победы. Поразило, насколько в Смоленске трепетно и бережно хранят историческую память о войне. После рассказа экскурсовода на Соловьевой переправе перед глазами оживали бои»,— говорит главный редактор газеты «Горняцкая правда» Елена Васильева.

За Смоленщину сражались танки, выпущенные ЧТЗ (в годы войны ЧКЗ — Челябинский Кировский завод). На уличной экспозиции музея о Великой Отечественной стоит боевая машина ИС (Иосиф Сталин).

«Такие поездки впечатляют. Мы, находясь глубоко в тылу, понимаем подвиги, которые совершали участники войны в самых горячих точках фронта. Но когда приезжаешь на место, всю историю, которую мы знали, можно прочувствовать и понять, чего стоила Победа. В этом главная ценность пресс-туров»,— отмечает главный редактор газеты Уйского района «Колос» Юлия Нестеренко.

Интересно, что строитель ММК, журналист и писатель почетный гражданин Магнитогорска Александр Лозневой работал в газете Западного фронта «Красноармейская правда». Ее выпускали в том числе в Смоленске. В этом же издании печатался и Александр Твардовский, уроженец Смоленщины и автор военной поэмы «Василий Теркин». Это еще один челябинский след на героической земле, еще одна связь Южного Урала и Смоленской области.