Писатели из Смоленска и Магнитогорска вместе работали в газете Западного фронта

«Красноармейская правда» выпускалась некоторое время в городе-герое

В газете Западного фронта «Красноармейская правда» вместе работали писатели из Смоленска и Магнитогорска. Это еще одна связь Южного Урала и города-героя, где прошел пресс-тур челябинских журналистов. Говорим о двух Александрах — Твардовском и Лозневом. Автору знаменитой военной поэмы «Василий Теркин» и ее смекалистому персонажу посвящен памятник в Смоленске в парке Победы.





Памятник Александру Твардовскому и Василию Теркину

«Пятачек с Теркиным» — самое известное народное место в городе. Это не просто слова, а факт, который однажды выяснили при опросе, рассказал гид журналисту ИА «Первое областное».

И Твардовский, и Теркин из Смоленской области, оба прошли войну. Но, конечно, только сам писатель связан с Александром Лозневым. С первостроителем и почетным гражданином Магнитки автор «Василия Теркина» печатался в годы войны в «Красноармейской правде». Ее выпускали некоторое время в Смоленске и под Вязьмой. В газете выходила полюбившаяся советским солдатам и гражданам поэма. Авторы публиковали также заметки с фронта и свои произведения.





Здание бывшей редакции (на ремонте)

Александр Лозневой много лет отдал Магнитке. Работал в местной газете. В 1934-1937 годах служил на Тихоокеанском флоте, где заведовал отделом культуры газеты «Боевая вахта». В 1939-1940-х участвовал в советско-финской войне. В августе 1941 года с последнего курса Литинститута имени Горького Лозневого призвали в Красную Армию. Он командовал стрелковым и минометным взводами. Участвовал в Курской битве, боях на Днепре и Одере, в Праге. Освобождал Белгород, Харьков, Чернигов, Полтаву. Был тяжело ранен и получил контузию.





Дом, где работал Александр Твардовский

Александр Лозневой работал в армейских дивизионных и окружных газетах. Писатель из Магнитогорска в своих произведениях чаще всего рассказывал о защите Отечества. Он автор множества стихотворений, песен и книг. Роман «Эдельвейсы — не только цветы» посвящен боевым действиям на Кавказе во время Великой Отечественной войны. Есть и воспоминания «Это было на Курской дуге».