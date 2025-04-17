Челябинские журналисты приехали в патриотический пресс-тур в Смоленск

Челябинские журналисты почтят память земляков, погибших на смоленской земле



Группа журналистов медиахолдинга «Первый областной» и других СМИ Южного Урала прибыла в Смоленскую область, чтобы почтить память южноуральцев, павших в боях Великой Отечественной войны. Смоленщина, ставшая одним из первых регионов СССР, подвергшихся немецкой оккупации в 1941 году, хранит память о героической борьбе советских солдат, в том числе и уроженцев Челябинской области.

Согласно историческим данным, на Смоленской земле погибли 3848 южноуральцев. В рамках пресс-тура журналисты посетят места воинской славы, чтобы засвидетельствовать уважение к героям и рассказать читателям о их мужестве и самоотверженности. Репортажи о поездке, включающие фото и видеоматериалы, будут опубликованы на страницах «Первого областного» и других участвующих в проекте СМИ.

Пресс-туры накануне Дня Победы стали традицией у журналистов Челябинской области. Уже состоялась серия поездок по местам боевой славы. Ранее журналисты побывали в Республике Беларусь, Липецкой, Курской и Белгородской областях.