Челябинские журналисты в Смоленске видели храм, выстоявший в войнах и революциях

Город с собором на горе — так называют Смоленск

Группа журналистов из Челябинской области принимает участие в пресс-туре в Смоленск. Там они познакомились с историей и архитектурой Свято-Успенского кафедрального собора — главной достопримечательности города, известного как «город с собором на горе». Собор, переживший три столетия сложнейших испытаний, поразил гостей своей стойкостью и величием.

Легенда гласит, что даже Наполеон, восхищенный красотой храма, не тронул его во время оккупации. Главная святыня собора — икона Божией Матери Одигитриевская — находилась на поле Бородинской битвы. В советское время в нем был устроен антирелигиозный музей (а планировался цирк). Это позволило Успенскому собору пережить период гонений на религию.





Немцы, разрушившие 93% построек Смоленска во время Великой Отечественной войны, также не смогли уничтожить собор. После освобождения города в 1943 году он возвышался над пепелищем, храня на своих ступенях следы от пуль и снарядов.

По словам организаторов пресс-тура, Свято-Успенский собор является самым посещаемым и загадочным зданием Смоленска. Его история и архитектура произвели неизгладимое впечатление на челябинских журналистов.