Челябинский полк первым вошел в освобождаемый от немцев Смоленск

Южноуральцы сыграли немалую роль в освобождении региона от оккупации

В заключительный день пресс-тура по Смоленску журналисты ИА «Первое областное» посетили Соловьеву переправу, где погиб солдат из Челябинска, и мемориальное кладбище, где погребены 45 тысяч советских граждан. Также нашим корреспондентам показали мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистсках оккупантов. Интересные факты и фото — в нашем материале.

Солдат из Челябинска погиб на Соловьевой переправе под Смоленском

Сколько наших земляков пали в сражениях у Днепра, не известно точно. Имя Федора Алдошина журналисты из Челябинска нашли на братской могиле недалеко от переправы. Он был лейтенантом, погиб 14 августа 1941 года.



Соловьева переправа являлась стратегически важным объектом, причем несколько столетий подряд. По ней шло обеспечение Западного фронта. Через нее переправлялись беженцы из Белоруссии и Смоленска, отходили войска в 1941 году. Тогда, в июле-августе при постоянных бомбордировках население региона и красноармейцы смогли переправиться на другой берег Днепра. Но не все.

«Были лодки, которые, фашисты били, и тогда переправлялись на чем угодно. А так — два огромных деревянных понтона. Они между собой соединялись по краям. Большая загадка, как их растягивали между берегами, чем? Это единственное не глубокое место реки еще с древних времен»,— рассказала ИА «Первое областное» методист историко-краеведческого музея Наталья Бондарь.

Эта переправа известна еще и тем, что там впервые использовали «катюши». Устрашавшие немцев, они обросли легендами. Эти боевые машины выпускали и в Челябинске.

На фото — место переправы и памятник 1991 года в честь защитников Отечества, погибших в боях 1941-1943 годов.



Место скорби и боли

Журналисты медиахолдинга «Первый областной» посетили в Смоленске мемориальное кладбище на месте бывшего лагеря для военнопленных и мирных жителей. Это был дулаг 126. Историки называют его самым страшным и жестоким лагерем. В нем существовал зверский фашистский порядок и нетерпимый бытовой режим. Из-за этого смертность была очень высокой.

С трагичных лет захвата и оккупации Смоленска в 1941-1943 годах осталось 87 групповых захоронений. На небольшой площади погребены — немыслимо — 45 тысяч советских граждан. Все они неизвестные. Среди них наверняка есть южноуральцы.

Тихое место, где хочется склонить голову и помолчать. Вечная память погибшим за Родину.

Челябинский полк первым вошел в освобождаемый от немцев Смоленск

7 августа 1943 года началась Смоленская наступательная операция «Суворов». Она стала продолжением побед советских войск под Москвой и Сталинградом, успехов на Курской дуге. Немцы отступали от Смоленска. На его северную окраину зашел 400-й самоходный артиллерийский полк, базировавшийся на Южном Урале. Это выяснил челябинский журналист, специалист по военной истории Андрей Зубанов. Полк находился в составе 133-й стрелковой дивизии.



Смоленск освободили 25 сентября. Успешному наступлению Красной армии помогли партизаны. Совместно они провели несколько операций и в ходе кровопролитных боев с 7 августа по 2 октября полностью очистили Смоленщину от нацистов. Завершилась двухлетняя оккупация региона.