За первые дни мобилизации в июне 1941‑го в Челябинской области подали тысячи заявлений

Жители региона с воодушевлением встали на защиту Родины

Полномасштабная мобилизация была объявлена сразу после нападения Германии на СССР. Первым днем сбора и отправки на фронт военнослужащих стало 23 июня, говорится в газетных заметках, с которыми ознакомился журналист ИА «Первое областное».

В указе Президиума Верховного Совета страны говорилось, что мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905‑го по 1918 год включительно. В большинстве регионов и союзных республиках в европейской части страны объявили военное положение. В военкоматы Челябинска сразу стали поступать заявления с просьбой о зачислении в ряды Красной армии — от трудящихся, командиров запаса, призывников. Многие желающие отправиться на защиту страны были лыжниками, ворошиловскими стрелками, имели значки ГТО.

«С неукротимым гневом к фашистским заправилам и с огромнейшей гордостью за свою родину воспитанники ленинского комсомола встретили сообщение о фашистском провокационном акте. В адрес Тракторозаводского райкома ВЛКСМ от комсомольцев поступают заявления, в которых они просят содействия зачислить добровольцами в ряды славной Рабоче-Крестьянской Красной Армии»,— сообщалось в газете «Наш трактор».

В той же заметке приводились письма от добровольцев.

«Мне 19 лет. На днях окончил тракторный техникум и получил звание механика по сборке тракторов и автомобилей. Прошу райком ВЛКСМ содействовать мне для поступления добровольцем в ряды РККА. Я хочу быть в передовых рядах красных воинов в борьбе с фашистскими захватчиками»,— писал комсомолец-студент тракторного техникума Мысляев.

В военкоматы Челябинской области поступали сотни заявлений ежедневно. Причем и от девушек. Они просились на фронт медсестрами. В газете «Сталинская смена» отмечали, что большинство из них были хорошо подготовлены к боевой обстановке. Всех юношей и девушек призывали в короткий срок овладеть хотя бы одной военной специальностью. Этим они доказали бы свою любовь к родине.





«Я, мать двух сыновей. Старший сын — участник боев с белофиннами, сейчас стоит на защите рубежей. Скоро поедет и младший сын Юрий. Гордясь своими сыновьями, я, как мать, дала наказ — бейте врага не щадя своих сил. Призываю всех рабочих, работниц к стахановскому труду»,— приводила «Стальная искра» слова работницы Ашинского метзавода Новоселовой.

24 июня Челябинский обком ВКП(б) обсудил ход мобилизации в регионе. Первые дни, как отмечается в рассекреченном документе, показали высокое политико-моральное состояние трудящихся области, исключительный патриотизм и преданность социалистической Родине. В военные комиссариаты были поданы тысячи заявлений о добровольном вступлении в ряды Красной армии.

«Полмесяца назад я получил от наркома тяжелого машиностроения грамоту „Отличник социалистического соревнования“. Я отлично работаю на производстве. Если партия и правительство призовут меня участвовать в разгроме фашистской банды, нагло выступившей против нашего Советского Союза, то я так же смело пойду в бой, как смело в тылу добиваюсь высокой производительности труда»,— заявлял на митинге аппаратчик Челябинского автогенного завода Никонов.

В пример советским гражданам приводили героические подвиги прошлого. Это должно было приободрить бойцов, чтобы они отважно защищали Родину, помня о великих битвах, которые сохранили Россию. В первую очередь вспоминали о войнах с немцами.

«Великий русский народ на протяжении своей истории претерпел немало серьезных испытаний и вышел победителем из них. Народ бережно хранит в памяти Ледовое побоище 1242 года, когда Александр Невский на льду Чудского озера разбил немецких псов-рыцарей. Века не стерли из народной памяти Грюнвальдскую битву 1410 года, когда смоленские полки снова разбили немцев. Наконец, мы можем напомнить германским фашистам факты более поздней истории. В 1760 году ключи от Берлина оказались в руках русских воинов. Били не только наши предки, но и наши отцы и братья в 1918 году. Об этих фактах следовало вспомнить фашистским заправилам, прежде чем осмелиться напасть на Советский Союз. Если они этого не сделали раньше, то сейчас уже поздно. Красная армия сумеет во сто крат сильней повторить урок истории для немецких фашистов, после чего они вряд ли сумеют прийти в себя»,— писали трудящиеся ЧТЗ в газете «Челябинский рабочий».

Некоторые напоминали и о вторжении армии Наполеона, которую в итоге разбили. Вспоминали о недавних боях на Дальнем Востоке. В 1938—1939 годах произошли столкновения советской и японской армий.

«Все мы помним отпорные бои у озера Хасан, в памяти нашего народа живы события у Халхин-Гола, все мы знаем, как в невиданно короткий срок пала линия Маннергейма и были разгромлены полчища белофиннов <...> Видно, Гитлер забыл о том, как Красная Армия проучила наглых агрессоров под Хасаном. Раз забыл, так вспомнит еще! Так же, как три года тому назад, наша непобедимая Красная Армия нанесет сокрушительный удар по зарвавшимся фашистским разбойникам»,— заявлял участник боев у озера Хасан С. Шугуров.





24 июня на заседании бюро Челябинского обкома посчитали «совершенно недопустимым отсутствие в области организации местной противовоздушной обороны». Поэтому обязали в трехдневный срок организовать план мероприятий. В течение пяти дней надо было создать штабы в городах и районных центрах, выбрать руководителей, собрать команды. Также следовало организовать службы маскировки, связи и оповещения, охраны порядка и безопасности, транспорта, убежищ, противопожарной, медико-санитарной, аварийно-восстановительной и противохимической защиты. Объекты местной противовоздушной обороны поручили организовать на оборонных предприятиях. В Челябинске на создание МПВО направляли почти 4 тысячи рублей. На эти деньги установили радиоточки и телефоны, изготовили нарукавные знаки, пропуски, указатели, плакаты, листовки и наглядные пособия, купили сигнальные сирены.

Почти 50 паровозных машинистов с предприятий региона 30 июня мобилизовали для работы на Южно-Уральской железной дороге, в Карталинское, Златоустовское и Челябинское паровозные отделения. Увеличение числа рабочих должно было обеспечить выполнение воинского графика движения поездов. Для привлекаемых людей организовали образовательные курсы. Также их обеспечили жильем. В Челябинском и Магнитогорском аэроклубах организовали курсы пилотов с отрывом от производства. Обучить собирались 360 человек. После окончания курса их отправили в военно-воздушное училище.





Организовали в регионе истребительные подразделения. Постановление об этом вышло 4 июля. В каждом городе и районе должны быть батальоны, роты или взводы из членов Осоавиахима, физкультурников, мотоциклистов, велосипедистов, всадников и стрелков. Их учебные занятия были приближены к боевой обстановке. Подразделениям следовало быть готовыми для оказания помощи Красной армии, НКВД и милиции в борьбе с возможными высадками вражеских десантников и работой диверсионных групп.

В городах создавали народное ополчение. В ряды призывали встать всех, кто мог держать оружие в руках, кому дорого социалистическое Отечество, честь, независимость и свобода. В первых формированиях были заводчане, бухгалтеры, работники кинофикации и прилавка, художники, журналисты, портные, учителя, врачи, машинистки. Женщин, в том числе домохозяек, записывали в санитарные дружины.

В Бродокалмаке райвоенкомат построил военно-полевой городок. Там установили лестницу, турник, кольца, канат, шест. Оборудовали волейбольную площадку и три для стрельбы из мелкокалиберной винтовки. Каждый вечер призывники занимались спортом.

Проект «80 малоизвестных фактов» рассказывает о событиях в Челябинской области в годы Великой Отечественной войны.