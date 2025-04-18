Южноуральцы в Смоленском сражении помогли замедлить продвижение немцев к Москве

На целых три месяца наши земляки вместе с другими красноармейцами сдержали стремительное наступление немецких войск

Смоленское сражение началось 10 июля. В областной центр немцы вошли уже 16 июля. Защитники города ожесточенно сопротивлялись, но силы были неравными. После неудачного контрнаступления 28 июля Красная армия оставила Смоленск.

6 сентября советские солдаты взяла Ельню. Эта операция стала самой крупной и успешной во время Смоленского оборонительного сражения 1941 года. Под Ельней Красная армия впервые использовала боевые машины «катюши», позже ставшие легендарными.

Смоленское сражение привело к тяжелым потерям. В битвах за регион погибли и получили ранения более 700 тысяч бойцов Красной армии. В боях на Смоленщине погибли более 3800 южноуральцев.









Героическими усилиями удалось замедлить на три месяца продвижение германских войск к Москве, сорвав план «Барбаросса». Быстрого прорыва вглубь нашей страны и захвата столицы не произошло.

За героизм, мужество и воинское мастерство участников Смоленского сражения нарком обороны СССР 18 сентября 1941 года своим решением переименовал четыре стрелковые дивизии — 100-ю, 127-ю, 153-ю и 161-ю — в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские. Именно на Смоленщине впервые появились такие формирования.