Солдат Красной армии в Великую Отечественную войну ободряли героическими примерами прошлого

Пресс-тур к юбилею Победы продолжается

Это у нас сейчас есть память о великих подвигах 1941—1945 годов. А с начала Великой Отечественной красноармейцам и трудящимся неустанно напоминали о Ледовом побоище, сражениях с немцами и, конечно, Отечественной войне 1812 года.

«Великий русский народ на протяжении своей истории претерпел немало серьезных испытаний и вышел победителем из них», — писали трудящиеся ЧТЗ в газете «Челябинский рабочий».

Это приободряло бойцов, чтобы они отважно защищали Родину, помня о великих битвах, которые сохранили Россию.

Смоленск был в эпицентре многих ключевых для страны сражений. Память об Отечественной войне 1812 года увековечена в камне. Челябинские журналисты увидели монумент XIX века в виде храма и обелиска. Также посетили памятник начала XX века «Благодарная Россия — героям».