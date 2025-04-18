Челябинская область приняла 300 детей со Смоленщины

Продолжается пресс-тур журналистов медиахолдинга «Первый областной»

В июне 1943 года распоряжением Челябинского облисполкома в детских домах Южного Урала разместили детей, потерявших родителей при оккупации Смоленской области. Мы узнали это из архивного документа.

В Копейск и Шемаху привезли по 50 мальчиков и девочек, Магнитогорск — 70, Миасс — 30, Еткуль и Касли — по 40, Пласт — 20.

Детям предоставили нательное и постельное белье, верхнюю одежду и обувь. 2-3 дня, что смоленцы провели на вокзале Челябинска, их трижды в день кормили, давали сухой паек и хлеб. По прибытию в детдома вручали подарки. Ослабленных сразу отправляли в санатории. Остальным назначали усиленное питание.

Но в первую очередь Смоленщина помнит героическую операцию «Дети». О ней челябинским журналистам рассказали в пресс-туре по городу-герою.

Операцию провели разведчица и учительница Матрена Вольская, фельдшер Екатерина Громова и учительница Варвара Полякова при поддержке партизан. Они в июле-августе 1942 года вывели 3500 детей с территорий, на которые шли немцы. Колонна росла в пути. Мальчикам и девочкам грозила высылка в Германию. Но дети, пройдя 200 километров, в том числе через минное поле, попали в советский тыл. Их путь занял 10 дней. Затем ослабленных, голодных детей хотели отправить на Урал, но из-за их плохого состояния решили увезти в Горький (ныне — Нижний Новгород). Туда добрались только 3225 детей.