Помните, как учитель истории рассказывал вам про Ледовое побоище на Чудском озере? Про крестоносцев, которые пошли на дно под тяжестью железных лат. Челябинские журналисты продолжают пресс-тур по Смоленску.
Дети провели памятное мероприятие, посвященное победе России на Чудском озере. Как нам рассказали, такое проводится довольно часто.
«Наша история богата сражениями и великими победами. Вы были свидетелями линейки памяти, которая посвящена сражению на Чудском озере, оно вошло в историю как Ледовое побоище и, конечно, заслуге великого полководца Александра Невского. Такие линейки памяти необходимы нашему поколению. У народ, который не знает свое прошлое, нет будущего. Для детей очень трогательно, волнительно стоять в почетном карауле», — пояснила ИА «Первое областное» замдиректора школы № 10 Ирина Антонова.
По ее словам, школьники с удовольствием вспоминают дни воинской славы и гордятся участием в памятных линейках. За школами закрепляется конкретные даты, и почетная возможность стоять у Вечного огня предоставляется не каждый год.
Как ранее сообщал наш сайт, челябинцы возложили цветы к Вечному в огню Смоленске.