Школьники Смоленска заступили в почетный караул у Вечного огня

Построение увидели челябинские журналисты

Помните, как учитель истории рассказывал вам про Ледовое побоище на Чудском озере? Про крестоносцев, которые пошли на дно под тяжестью железных лат. Челябинские журналисты продолжают пресс-тур по Смоленску.

Дети провели памятное мероприятие, посвященное победе России на Чудском озере. Как нам рассказали, такое проводится довольно часто.

«Наша история богата сражениями и великими победами. Вы были свидетелями линейки памяти, которая посвящена сражению на Чудском озере, оно вошло в историю как Ледовое побоище и, конечно, заслуге великого полководца Александра Невского. Такие линейки памяти необходимы нашему поколению. У народ, который не знает свое прошлое, нет будущего. Для детей очень трогательно, волнительно стоять в почетном карауле», — пояснила ИА «Первое областное» замдиректора школы № 10 Ирина Антонова.

По ее словам, школьники с удовольствием вспоминают дни воинской славы и гордятся участием в памятных линейках. За школами закрепляется конкретные даты, и почетная возможность стоять у Вечного огня предоставляется не каждый год.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинцы возложили цветы к Вечному в огню Смоленске.

