Челябинские журналисты посетили в Смоленске могилу знаменосца Победы

Город-герой хранит память о Михаиле Егорове

В Смоленске возле крепостной стены похоронен Герой Советского Союза Михаил Егоров. Он и Мелитон Кантария ранним утром 1 мая 1945 года, 80 лет назад, водрузили Знамя Победы на крыше Рейхстага в Берлине. Могилу и бюст знаменитого уроженца Смоленщины увидели журналисты Челябинской области во время пресс-тура в город-герой, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У могилы Михаила Егорова всегда стоят венки, лежат цветы. Горожане и гости Смоленска подходят к мемориалу, если оказываются рядом. Герой Советского Союза погиб в автокатастрофе в июне 1975 года — через 30 лет после победного завершения Великой Отечественной войны. Его награды хранятся в Центральном музее Вооруженных сил в Москве.

Войну Михаил Егоров встретил 18-летним. На Смоленщине он был партизаном и вместе с отрядом помогал красноармейцам в борьбе с захватчиками. Будущий герой прошел Белоруссию и на границе с Польшей соединился с частями Красной армии, где был Мелитон Кантария (он, кстати, участвовал в освобождении Смоленска). Знаменосцев в эпохальном событии 1 мая 1945-го сопровождал их политрук Алексей Берест, а прикрывали автоматчики под руководством Ильи Сьянова.

Рядом с памятным местом у смоленской крепостной стены находится Вечный огонь, к которому челябинские журналисты вместе с коллегами из Смоленска возложили красные гвоздики. Этот огонь когда-то зажег сам Михаил Егоров. Рядом с его могилой также есть памятник «Бессмертный полк». На нем изображена легендарная фотография «Знамя Победы над Рейхстагом» Евгения Халдея. Он запечатлел исторический момент установки Знамени Победы в самом центре разбитой Красной армией гитлеровской Германии.

По воспоминаниям военного корреспондента Лазаря Маграчева, встретившего знаменосцев внизу, «у них изо рта, из ушей, из носа текла кровь, а руки представляли собой кровавое месиво». Это все из-за обстрелов. Знамя Победы 12 дней развевалось над Рейхстагом. После этого, уже когда была объявлена капитуляция Германии и советский народ отпраздновал Победу, полотнище сняли. Его место занял государственный флаг СССР.

Важно отметить, что знамя на Рейхстаге пытались установить несколько раз. Но попытки были тщетными: флаг или не давали поставить под обстрелами, или его сбивали. Днем ранее, 30 апреля 1945 года, красное полотнище установил наш земляк — уроженец села Сугояк Василий Казанцев. Но уже 1 мая он получил ранение, а потом скончался в госпитале. Похоронен в Берлине. За свои подвиги Василий Казанцев получил звание Героя Советского Союза.