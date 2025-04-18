Челябинцы возложили цветы к Вечному огню в Смоленске

Наш журналист продолжает пресс-тур по местам боевой славы

Группа южноуральских журналистов продолжает пресс-тур в Смоленске. Сегодня, 18 апреля, наши коллеги возложили цветы к Вечному огню возле крепостной стены.

Правительство Смоленской области выразило благодарность челябинским журналистам за интерес к истории региона в годы Великой Отечественной войны.





Напомним, поездка на Смоленщину состоялась по инициативе Союза журналистов Челябинской области. В этом пресс-туре есть челябинский след: на Смоленской земле погибло более 3800 южноуральцев.

«Участники тех событий уходят, но День Победы остается основным в истории нашей страны, нужно об этом писать. Мы побываем в тех местах, где были отмечены подвигом наши земляки, южноуральцы. Также мы знакомимся с бытом, благоустройством», — сообщила ИА «Первое областное» председатель Союза Светлана Зайцева.





Местные журналисты передали всем челябинцам привет с героической Смоленщины. Ранее наши коллеги познакомились с историей и архитектурой Свято-Успенского кафедрального собора — главной достопримечательностью города.