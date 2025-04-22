Немецкий квартал на ЧМЗ попал в планы по реновации жилья в Челябинске

Решение о сносе домов пока не принято, проект будут рассматривать в течение семи лет

В планы по комплексному развитию Челябинска на ближайшие годы попал квартал, окруженный улицами Социалистической, Дегтярева, Мира и Жукова, больше известный как немецкий квартал. КРТ предполагает снос аварийного старого жилья и застройку новыми жилищными комплексами. Постигнет ли эта судьба дома, возведенные трудармейцами, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Сводку по проектам КРТ опубликовало управление архитектуры Челябинска. Там отмечены кварталы, по которым уже принято решение, например в границах улиц Электростальской, Минина, шоссе Металлургов и Пожарского на ЧМЗ. Также есть информация о проектах, которые сейчас на рассмотрении (КРТ жилой застройки в границах Бажова, Котина, Героев Танкограда и Культуры). И вместе с ними — несколько территорий, обведенных синим цветом. Документов и решений по ним не опубликовано, будут ли сносить дома — не указано. Среди таких безымянных зон — немецкий квартал.

Фото: arch74.ru

Как нам сообщили в мэрии, проект реализации комплексного развития территории, в которую включен немецкий квартал, сейчас проходит согласование в региональном министерстве архитектуры, градостроительства и комплексного развития.

«Только после этого администрацией города будет принято решение по КРТ, проведены конкурсные процедуры и определен застройщик и точные сроки реализации», — сообщили в администрации города.

Сроки реализации проекта растянуты на семь лет. Судьба немецкого квартала пока не решена.

Напомним, у архитектурного ансамбля тяжелая судьба, и не только из-за того, что его строили трудармейцы и поволжские немцы. В 2019 году здания пытались исключить из перечня объектов культурного наследия. Данное решение помогло бы провести капремонт, на статус ОКН жаловались сами жители — они связаны по рукам и ногам в вопросах перестройки квартир, остекления окон, реконструкции домов. Историки и краеведы подали иск в суд с просьбой отменить решение о снятии статуса культурного наследия, он был удовлетворен.

В 2021 году дело получило новый виток: специалисты компании «Цера» из Пензы посчитали ансамбль немецких домов объектом, не представляющим историко-культурной ценности. Спустя три месяца мэрию обязали провести техническое обследование для признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. Наш корреспондент тогда съездил в Металлургический район, прошелся по домам и узнал, каково это — жить в памятнике истории и культуры.

В 2022 году жители домов на Социалистической вновь подняли вопросы о судьбе исторической застройки. Они просили включить их в программу комплексного развития и заявляли, что жить в этих домах невозможно из-за их обветшалого состояния. В том же году в мэрии об этом квартале говорили следующее:

«Эта территория рассматривается как одна из возможных площадок комплексного развития территорий. Сейчас управлением архитектуры и градостроительства просчитываются все параметры, определяются границы участков, словом, идет сбор информации. Но пока решение не принято, и сказать, в какие сроки и будет ли оно принято, мы пока не можем. Кроме того, нужно найти инвестора».

Тогда же дома № 14, 28 и 34 на улице Социалистической включили в перечень зданий, где будет проведен капремонт. А летом 2024 года в одном из домов ансамбля обвалилась крыша. Перекрытия засыпали собственность жильцов, пострадавших не было.

Две противоборствующие стороны относительно территории — историки и жильцы. В 2021 году краевед Юрий Латышев комментировал нашему информагентству, что здания можно расселить и сделать внутри лофт:

«Это уникальный для Челябинска ансамбль, знаковый. Подобной архитектуры не то что в нашем городе, во всей России больше нет. Разве что в Калининградской области. И главное — тут сохранена историческая среда: вокруг мало высоток, тихие дворы. Лучшим вариантом будет внести весь ансамбль целиком в список культурного наследия, расселить жильцов и превратить здания в современные, по типу лофта, сохранив оригинальные стены».

Дома, непригодные для комфортной жизни, могли бы стать резиденцией, музеем или арт-кластером. Подобные примеры Челябинск уже видел: в разрушенных особняках, которым на порядок больше лет, чем кварталу на ЧМЗ, открывают мастерские, галереи, музыкальные клубы. Так, на Труда, 89 обосновалась мастерская «Культурный слой» и Штаб хранителей культурного наследия, в доме Агрова — Кузнецова на Цвиллинга планируют открыть центр современной музыки, а в водонапорной башне на улице Воровского — арт-пространство (фотографии изнутри вы можете увидеть в нашем телеграм-канале). Подобную историю активные челябинцы смогли бы реализовать и на ЧМЗ.