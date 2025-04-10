В Миассе остановили незаконное разрушение исторического здания

Собственник демонтировал значимые элементы конструкции



В городе Миассе предотвращено уничтожение объекта культурного наследия — дома Жарова, расположенного на улице Свердлова, 9. Сегодня стало известно, что собственник здания начал незаконно демонтировать исторически значимые конструкции: крыши, перекрытий, деревянного пристроя и декоративных элементов.

В ответ на полученную информацию Госкомитет по охране объектов культурного наследия совместно с представителями прокуратуры и полиции провел внеплановую проверку. В результате составлен акт о выявленных нарушениях. Собственнику будет вынесено предписание о немедленном прекращении разрушительных работ и восстановлении исторического облика здания. Кроме того, в полицию подано заявление о возбуждении уголовного дела по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).