«Немецкому кварталу» вернули статус памятника культурного наследия

Соответствующее решение суда было озвучено 15 июля.

«Немецкий квартал» останется в списке памятников культурного наследия Челябинска. Об этом сообщил в социальных сетях историк Юрий Латышев.

Напомним, в марте этого года Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области опубликовал документ об исключении квартала Металлургического района из списка культурного наследия. Предполагалось, что данное решение поможет провести долгожданный капитальный ремонт, поскольку статус памятника культуры накладывал определенные ограничения на работы коммунальных служб. Однако проблемы с состоянием немецких домов не были решены даже спустя 4 месяца после этого, а также многие жители испугались, что квартал могут буквально снести.

Поэтому историки и краеведы подали иск в Центральный суд с просьбой отменить решение госкомитета о снятии статуса культурного наследия. 15 июля он был удовлетворен.

«Это прецедент! Потому что очень тяжело выигрывать такие суды. В России всего один или два раза было, когда удалось выиграть. В Челябинской области такое впервые», — заявил Юрий Латышев.

В Госкомитете охраны объектов культурного наследия уже заявили о том, что намерены оспорить решение суда.