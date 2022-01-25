В Челябинске в 2022 году проведут капремонт домов «немецкого квартала»

Работы включены в краткосрочные планы на 2022—2024 годы

Регоператор капремонта опубликовал перечень домов в Челябинске, которые отремонтируют до 2024 года. В список попали здания «немецкого квартала» в Металлургическом районе, жители которого жаловались на ветхое состояние домов.

Согласно краткосрочному плану капремонта, прикрепленному к постановлению правительства региона, всего в Челябинске планируют отремонтировать до 2024 года 25 многоквартирных домов. На проекты потратят более семи миллионов рублей, на сам ремонт — 92,6 миллиона рублей.

В «немецком квартале» в Металлургическом районе обновят дома 14, 28 и 34 на улице Социалистической, здания строились в 1944—1946 годах.

Редакция ИА «Первое областное» отправила запрос в фонд капремонта, чтобы узнать, какие именно работы запланированы в этих домах. На момент публикации информация не поступила.

Напомним, специалисты компании «Цера» из Пензы второй раз посчитали ансамбль немецких домов в Металлургическом районе объектом, не представляющим историко-культурной ценности. Следовательно, здания могут пойти под снос.

В августе 2021 года жильцы дома № 26 на улице Социалистической, который находится в «немецком квартале», заметили, как стены в квартирах стали трескаться и смещаться в сторону подъезда. В доме проводился капитальный ремонт, но жильцы опасаются, что он может привести к еще большим разрушениям.

Добавим, 90-летний многоквартирный дом № 8 на улице Савина в Челябинске признали аварийным после того, как жильцы начали доказывать, что капремонт проводить в их старом доме нецелесообразно. Прокуратура города нашла нарушения прав жителей дома, и теперь он подлежит сносу. А жильцы пытаются выяснить, кто принял решение о капремонте, который в течение 2021 года спровоцировал разрушение и подтопление квартир.