Мэрию Челябинска через суд обязали провести обследование домов в «немецком квартале»

Администрация должна привлечь организацию, которая вынесет решение о техническом состоянии зданий

Администрация Челябинска должна провести техническое обследование для признания многоквартирных домов по улице Социалистической, известных как «немецкий квартал», аварийными и подлежащими сносу. Такое решение принял суд, сообщает пресс-служба прокураторы Челябинской области.

Благодаря информации, размещенной в СМИ, прокуратура города Челябинска совместно с Госжилинспекцией Челябинской области провела проверку. В итоге службы выявили нарушения правил и норм технической эксплуатации жилья, которые могут свидетельствовать об аварийности домов.

«Вместе с тем для определения технического состояния домов требуется обследование специализированной организацией элементов ограждающих и несущих конструкций помещений, в связи с чем прокуратурой города главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В суде прокурор города заявил требования к администрации Челябинска возложить обязанности инициировать мероприятия по проведению технического обследования домов специализированной организацией. Советским районным судом Челябинска исковые требования прокурора города удовлетворены.

Напомним, что построенные в период 1946—1947 годов дома несколько раз вносили и убирали из списков объектов культурного наследия, из-за чего жители «немецкого квартала» существуют в неполноценных условиях. Плесень, крысы и унитаз на чердаке. Подробнее об истории домов и борьбе краеведов с жильцами можно прочитать в репортаже ИА «Первое областное».

Автор: Даниил Паньков