Из челябинской водонапорной башни 1911 года могут сделать мастерские для художников

Сейчас идет разработка проекта по превращению объекта в культурное пространство

Из челябинской водонапорной башни 1911 года могут сделать мастерские для художников. В областной столице началась работа по освоению этого пространства, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала.

Объект культурного наследия регионального значения располагается на улице Воровского. Башня считается одним из самых хорошо сохранившихся зданий индустриального Челябинска начала XX века.

Команда художников, архитекторов, искусствоведов и неравнодушных горожан взялась за разработку проекта «Принцип башни». Он направлен на оживление и возвращение городу объекта индустриального наследия в виде доступного культурного пространства.

«Мы будем выдвигать гипотезы освоения старинной башни городского водопровода, и на сегодняшний день главная версия — это мастерские для художников. Башня на Воровского — это одно из четырех промышленных зданий, сохранившихся в очертаниях исторического центра. Эти объекты, к счастью, еще не руинированы, поэтому судьба одного из них точно может сложиться благополучно», — рассказала куратор проекта Марина Денкевич.

Есть несколько вариантов того, что может получиться из объекта культурного наследия. По опыту соседних городов, самым выигрышным вариантом перезагрузки промышленных объектов является превращение их в культурные пространства.

Проект поддерживает правительство Челябинской области и Исторический музей Южного Урала.