Челябинск начнет реновацию старого квартала на ЧТЗ

Проект затронет более 30 домов

Администрация Челябинска объявила о начале масштабной реновации жилого квартала на ЧТЗ, ограниченного улицами Бажова, Котина, Героев Танкограда и Культуры.

Проект комплексного развития территории (КРТ) затронет более 30 домов и сооружений 1948—1959 годов постройки, включая двухэтажные жилые дома, детский сад и спортивную школу.

Здания, хотя и не признаны аварийными, находятся в крайне неудовлетворительном состоянии: трещины в стенах, плесень, грибок, сырость в подвалах и нашествие насекомых. Несмотря на косметический ремонт некоторых домов в 2021 году по программе капремонта (обновлены лишь фасады), жильцы жалуются на непригодные для жизни условия, сообщает BFM 74.

В рамках проекта планируется снести существующие постройки и возвести новые многоэтажные дома общей площадью не менее 150 тысяч квадратных метров. Срок реализации проекта оценивается в 10 лет.

Отметим, что попытки реновации этого квартала предпринимались и ранее. В 2013 году он был включен в городскую программу освоения застроенных территорий, а в 2017 году компания «Синай» представила проект реновации с таунхаусами и высотными домами, но реализация так и не началась. Теперь же администрация Челябинска намерена завершить начатое и существенно улучшить качество жизни жителей этого района.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области появится региональный оператор комплексного развития территорий (КРТ). Это станет возможным благодаря изменениям в областной закон, одобренным комитетом по строительной политике и ЖКХ Законодательного собрания. Проект закона внес губернатор Алексей Текслер. Региональный оператор возьмет на себя координацию проектов КРТ муниципального уровня, подготовку и реализацию проектов регионального значения, привлечение дополнительных источников финансирования, а также работу с частными инвесторами. Он будет контролировать все этапы реализации проектов КРТ.