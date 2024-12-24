Центр современной музыки в старинной усадьбе откроется в 2025 году

Директор филармонии: «Это будет ключевым событием года»

Одноэтажный деревянный дом Агрова — Кузнецова на Цвиллинга, 8 в Челябинске будет отреставрирован и открыт в 2025 году. Об этом рассказал директор филармонии Алексей Пелымский.

Как ранее сообщал корреспондент ИА «Первое областное», здесь появится центр современной музыки, где будут проводить мероприятия для жителей города. По словам Алексея Пелымского, уникальная площадка откроет новую страницу в культурной жизни Челябинска.

«Уже в январе мы объявим первый конкурс современной музыки. Номинации разные: симфоническая, джазовая, народная… А в 2026 году проведем в Челябинске большой фестиваль современной музыки», — пообещал руководитель филармонии.

Также в 2025 году филармония проведет второй фестиваль «Русское поле». На этот раз — на площадке у Торгового центра.

Другие планы филармонии на 2025 год — третий фестиваль «Курчатов фест» и выступления в течение года Дениса Мацуева, Игоря Бутмана, Ильдара Абдразакова и других топовых исполнителей.