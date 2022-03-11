Жители немецкого квартала в Челябинске обращаются к губернатору за помощью

Дома не включены в программу комплексного развития территорий, утверждают они

«Мы, жители немецкого квартала, просим вашего вмешательства в наш неразрешимый с властями вопрос. В июле 2021 года мы подали документы на включение нас в программу комплексного развития, так как дома 1944—46 года постройки, старые, не соответствующие государственным параметрам. Но никакого решения вышестоящие организации нам не предоставили. Вы когда-то жили на ЧМЗ и прекрасно знаете состояние наших домов. Почему власти не хотят убрать эту рухлядь и дать возможность жителям жить в достойном жилье? Помогите нам, без вашего вмешательства ничего не решится»,

— пишет Татьяна Переверзева, один из активных жителей немецкого квартала.

Жители домов по улице Социалистической в Челябинске (дома № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38) обратились в паблик «А. Л. Текслер, помоги» во «ВКонтакте» с просьбой вмешаться в этот «давний неразрешимый вопрос»: судьбу исторической застройки в Металлургическом районе Челябинска. Дома находятся в аварийном состоянии, уже не имеют статуса объектов культурного наследия и продолжают разрушаться.Мы подробно изучали вопрос уникальной послевоенной застройки Металлургического района Челябинска:

«Удивительные домики тянутся во весь квартал: три островерхих, в один подъезд, стоят в глубине дворов, а двухподъездные вытянуты вдоль дороги. Ощущение, что вот тут, между домами, сейчас будет курдонёр или небольшая площадь с кофеенкой, фонтаном или даже башней с часами, как где-нибудь в Дрездене или Франкфурте-на-Майне. Эркеры, изящные балкончики, витражи, полукруглые чердачные оконца — в сумерках или издалека улочка выглядят чарующе. Квартир мало, лестничные клетки большие, окна в парадных широкие», — так описывала журналист Первого областного информагентства Катерина Волкова свои впечатления.



Немецкий квартал производит впечатление на любого гостя города, но дома много лет пребывают в разрухе, и жители давно пишут письма во все инстанции, но безрезультатно. Дома по улице Социалистической включены в программу капитального ремонта на 2022—2024 год.



«По данным домам сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Предусмотрена замена всех инженерных коммуникаций, капитальный ремонт фасадов и крыш. После этого объекты будут заявлены на аукцион, разыграны, и подрядчик начнет ремонт. Мы обязаны сделать это до 2024 года», — пояснили в пресс-службе Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области.

«Эта территория рассматривается как одна из возможных площадок комплексного развития территорий. Сейчас управлением архитектуры и градостроительства просчитываются все параметры, определяются границы участков, словом, идет сбор информации. Но пока решение не принято, и сказать, в какие сроки и будет ли оно принято, мы пока не можем. Кроме того, нужно найти инвестора»,

— прокомментировали в пресс-службе мэрии.