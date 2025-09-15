В Металлургическом районе Челябинска проведут реновацию немецкого квартала

Решение о застройке приняла администрация города

Известный в Челябинске немецкий квартал в скором времени предстанет в новом облике. На месте домов 1940-х годов возведут современный жилой комплекс. Проект комплексного развития территории по улице Социалистической утвердила администрация города. Корреспондент ИА «Первое областное» ознакомился с опубликованными документами.

Немецкий квартал — это восемь домов в границах улиц Социалистической, Жукова, Дегтярева и Мира в Металлургическом районе Челябинска. Жилые здания строили трудармейцы — репрессированные большевиками поволжские немцы. Так и появилось название. В 2017 году квартал включали в список объектов культурного наследия, но уже в 2019-м исключили из перечня. В 2021 году проводилась экспертиза, которая подтвердила, что дома не имеют культурной ценности.

Комплексное развитие территории (КРТ) проведут по инициативе администрации. Реновация предполагает снос старых зданий и строительство на их месте современного жилья и социальных учреждений. Если дома точно решено убрать, то с инфраструктурой (электросети, газопровод, трубопровод, кабели) ситуация иная. Возможна их реконструкция. Проект застройки определит победитель аукциона, который проведет мэрия. О его дате пока что не сообщается.

«Конкретные параметры объектов капитального строительства при комплексном развитии территории жилой застройки определяются в рамках разработки документации по планировке территории с учетом обеспеченности территории комплексного развития объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур согласно требованиям технических регламентов, Правил землепользования и застройки города Челябинска и нормативов градостроительного проектирования города Челябинска»,— отмечается в документах на сайте мэрии.

КРТ стало возможным после проведения голосования среди жильцов. Они поддержали реновацию. В квартале уже давно требовался большой ремонт, а охранный статус, пока он был, мешал проведению работ. Капремонта дома так и не дождались, и постройки продолжают разрушаться. Впрочем, несколько лет высказывались мнения, что немецкий квартал можно расселить, отремонтировать и сделать там общественные пространства.

Застройщику, которого выберут на аукционе, предстоит освоить участок площадью 1,63 гектара. Возвести могут не менее 27,3 тысячи квадратных метров жилья. На снос старых домов, земляные работы и новое строительство дадут семь лет.