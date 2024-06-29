В одном из домов челябинского немецкого квартала обвалилась крыша

Перекрытиями завалило вещи жильцов

В одной из трехэтажек Металлургического района Челябинска обвалилась крыша. Фотографиями потолка с «люком» на улицу поделились в прокуратуре Челябинской области.

Все произошло в так называемом немецком квартале по улице Социалистической. Обвалившимся потолочным перекрытием в доме № 30 засыпало собственность жильцов дома: велосипед, инвалидную коляску. Жалобу о дыре в потолке, образовавшейся еще в начале июня, челябинцы направили прокуратуру.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Илья Топунов. Он осмотрел место происшествия для выяснения обстоятельств обрушения.

«По результатам проверки будут приняты меры реагирования, направленные на соблюдение жилищных прав граждан», — отметили в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, ранее в Челябинске произошел похожий инцидент с пострадавшими: в доме 4 на улице Артиллерийской обрушилась крыша социального учреждения. В начале марта в доме 23а/1 по улице Салютной произошло обрушение козырька над подъездом. Обошлось без пострадавших.