Алексей Бетехтин: «Я не могу достать билеты в челябинские театры»

Министр культуры Челябинской области подвел итоги года, отметив отдельно, почему нашему региону завидуют коллеги из дружественных территорий

300 тысяч зрителей — аудитория Пушкинской карты на Южном Урале. Это больше, чем количество мест на всех спектаклях и концертах во всех культурных учреждениях области.

Бывает, за день или два до концерта знакомые обращаются ко мне и просят помочь с билетами. Нет, нельзя, продано все. А раньше 60 процентов заполняемости в оперном театре считалось у нас нормой.

Пока у нас в Челябинске только семь процентов детей учатся в музыкальных школах — это очень мало. Вот в поселке Остроленский Нагайбакского района сто процентов детей ходят в музыкалку. Это удивительное явление.

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