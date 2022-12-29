— После мартовской отмены эпидемиологических ограничений в челябинских театрах аншлаги. Это правда?
— Правда. На такой активный зрительский спрос повлияла, конечно, и отмена мировых премьер в кинотеатрах, но главное все же — люди соскучились по спектаклям и концертам. Немалую роль сыграла и Пушкинская карта. Мы видим в залах новую молодую аудиторию, и это прекрасно.
— Директор филармонии Алексей Пелымский как-то говорил в интервью, что готов пожать руку тому человеку, который придумал Пушкинскую карту.
— И он выражает мнение абсолютно всех руководителей культурных учреждений, уверяю вас. Я тут сел и подсчитал: чтобы все молодые люди потратили все деньги с Пушкинских карт на культурные мероприятия, наши театры должны работать нон-стоп, не закрываясь даже ночью, и продавать билеты только по Пушкинским картам. И даже тогда не сумеют удовлетворить этот массовый спрос.
300 тысяч зрителей — аудитория Пушкинской карты на Южном Урале. Это больше, чем количество мест на всех спектаклях и концертах во всех культурных учреждениях области.
— Можете выразить в цифрах — сколько денег молодые зрители несут в культуру?
— Номинал карты повышается до 5000 рублей. Поэтому в 2023 году у молодых людей в Челябинской области полтора миллиарда рублей. Это много.
— Поэтому аншлаги в театрах и на концертах?
— В том числе, но не только поэтому. Есть что посмотреть, есть кого послушать. Сколько заметных премьер в театрах за последний год! Какие гастролеры к нам приезжают выступать с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области, раньше мы и мечтать о них не могли. Какие режиссеры приезжают ставить спектакли в Челябинск!
На «Травиату» Луки Джиберти в Театр оперы и балета невозможно было попасть — роскошный получился спектакль. А как наши актеры раскрылись, как запели на итальянском! И это не единственная громкая премьера сезона.
В бюджете наших театров есть такая статья — «постановочные расходы». Должен сказать, что это одна из особенностей Челябинской области. Когда такой статьи не было, директор сидел и голову ломал: трубу ему починить или спектакль поставить. Помню, как я одному из предыдущих губернаторов объяснял: поймите, это все равно, что металлургический завод тратит деньги на зарплату рабочих, а на руду и кокс — нет. Вот рабочие пошли, что нашли, то и расплавили. Так и мы в театрах — платим рабочим, не поставляя туда сырье.
— Доходчиво.
— При нынешнем губернаторе Алексее Текслере выделение средств на постановочные расходы вошло в систему, и мы видим, сколько у нас появляется новых постановок, которые собирают полные залы. Собирают не только в день премьеры.
Бывает, за день или два до концерта знакомые обращаются ко мне и просят помочь с билетами. Нет, нельзя, продано все. А раньше 60 процентов заполняемости в оперном театре считалось у нас нормой.
— А сейчас?
— Я посмотрел статистику: последние два месяца у всех театров посещаемость — 80—90 процентов.
— Вы не раз отмечали, что в Челябинской области так успешно развиваются культурные проекты, что коллеги из других регионов нам завидуют.
— Я и сейчас могу это повторить. Нам повезло, что губернатор понимает стратегическую роль культуры в жизни региона и не относится к нам как к развлекалочке с бубенцами.
— В чем это выражается?
— Давайте, чтобы было наглядно, я просто перечислю проекты, которые есть только у нас, в Челябинской области.
У нас единственная в России Детская филармония, где созданы коллективы — дублеры взрослых коллективов, — ничего подобного нет в других городах. Филармонии-то, конечно, есть, но это просто концертные площадки для детских мероприятий. Мы первопроходцы в этом отношении: мы не забираем детей из музыкальных школ — мы даем им новую высококлассную площадку. Недавно состоялась презентация нашего Детско-юношеского симфонического оркестра в Петербурге — это очень серьезный рост!
Теперь мы проводим открытый Всероссийский конкурс композиторов на создание партитур для детских оркестров на премию губернатора Челябинской области, потому что как первопроходцы столкнулись с тотальным отсутствием партитур для такого уровня коллективов. Будет выбрано четыре специально написанных для нас новых произведения из полусотни присланных на конкурс.
Мы единственный регион в России, где так системно представлены коллекции Московского Кремля: ежегодно проходят выставки в Историческом музее Южного Урала.
Несколько лет действует и в этом году продлено соглашение с Большим театром, благодаря которому в нашем Театре оперы и балета ставят такие масштабные костюмированные постановки, как «Богема», великая труппа из Москвы приезжает на гастроли.
— А программа «Земский работник культуры» тоже действует только в Челябинской области?
— Нет, здесь мы не первые в России, но точно одни из немногих. Миллион рублей получает молодой сотрудник, который приходит на работу в музыкальную школу в небольшом городе или поселке области. Мы предполагали, что наберем 22 человека за год — а получилось 35.
— А сколько педагогов требуется?
— Триста. Мы видим, что учителя музыки стареют быстрее, чем их заменяют молодые коллеги: им на смену (до введения программы поддержки) приходило в лучшем случае три-четыре человека в год.
— Получается, что и 35 педагогов — мало.
— Конечно, тема не уходит, такими темпами потребуется лет десять. Но омоложение уже идет. Знаете, какой еще интересный эксперимент мы начали, если о музыкальном образовании говорим? В общеобразовательных школах, которые, как правило, пустуют во вторую смену, открывать филиалы школ искусств.
Мы опробовали эту модель в микрорайоне Ньютон. Купили инструменты, мольберты, добавили ставки педагогов — и во вторую смену, можно сказать, открыли еще одну музыкальную школу: 300 учеников набрали. Поскольку этот эксперимент прошел очень успешно, думаем распространить эту практику и на другие огромные школы, которые пустуют во вторую смену. Так мы добьемся, чтобы все дети были заняты.
Пока у нас в Челябинске только семь процентов детей учатся в музыкальных школах — это очень мало. Вот в поселке Остроленский Нагайбакского района сто процентов детей ходят в музыкалку. Это удивительное явление.
Обновленное фойе Театра кукол
— Алексей Валерьевич, что будет с Театром драмы? Куда он переезжает на время ремонта?
— По предварительной информации, ведутся переговоры с ДК «Станкомаш». По понедельникам, но не каждую неделю спектакли будут играть на сцене Театра оперы и балета. Малой сцены капитальный ремонт не коснется, но зрители все равно не смогут туда попасть: в фойе будут идти строительные работы, так что… В наших планах — открытие театра в конце 2024 года.
Такой трудный этап уже пережил Молодежный театр, но оно того стоило. Театры преобразились. А Театр кукол — какой красивый открылся в этом году! Теперь очередь драматического.
— Не секрет, что областной бюджет покрывает часть стоимости билетов в театр. А какую часть?
— Самая большая разница между ценой и себестоимостью в Театре оперы и балета — 70 процентов платит бюджет. В Молодежном и Театре кукол — 50 процентов, около того — в Камерном и Театре драмы.
— Какое лично для вас главное событие театрального сезона?
— Пожалуй, «Травиата» — это спектакль высшей пробы! Я общаюсь со многими зрителями, которые имеют возможность посещать спектакли и концерты не только в Челябинске, но и в Екатеринбурге. Признаться, раньше они наш оперный не очень жаловали. Сейчас стараются не пропускать ни одной премьеры и отзываются в восхищенных тонах. Театр оперы и балета заметно вырос в последние годы.
Спектакль «Адәмнәр» («Люди»). Номинант «Золотой маски — 2022» был, пожалуй, самым травматичным на фестивале «Соломенный жаворонок»
Театр кукол открылся в этом году. Невероятно сильной была программа фестиваля кукольных спектаклей для взрослых «Соломенный жаворонок» — вот еще одна история из категории «Только у нас».
— Насколько культурные события востребованы зрителем, слушателем? Есть ли статистика на этот счет?
— В 2022 году (за 11 месяцев) культурные мероприятия в регионе посетили больше 32 миллионов человек! Только вдумайтесь в эту цифру.
— Алексей Валерьевич, вы уже были в новом концертном зале «Таганай», о котором столько говорят?
— Да, был, ознакомился с ходом работ. Это современная концертная площадка-трансформер. Проект частный, но для региона важный, потому что в Челябинске это будет самый большой зал для действительно крупных культурных событий — на 2500 мест. Пока он не заработал, было бы некорректным оценивать акустику или качество. Ждем открытия в первом квартале 2023 года.
Надеюсь, «Таганай» отчасти снимет нагрузку на наши театральные залы, которые время от времени вынуждены работать в качестве концертных на гастролях звезд шоу-бизнеса. На новой площадке можно будет устраивать и концерты больших симфонических оркестров, и шоу-программы, и выступления танцевальных коллективов, которым тесна сцена Концертного зала имени Прокофьева.