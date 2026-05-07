Выбираем велосипед на сезон: от прогулок по парку до экстремальных трасс

Ездить с комфортом или гнать за скоростью — помогаем челябинцам выбрать оптимальный вариант для велопрогулок

С приходом тепла улицы Челябинска заполняются велосипедистами. Кто-то давно в седле, а кто-то только присматривается к покупке. Но какой велосипед выбрать? Городской, горный или шоссейный? Вместе с экспертом корреспондент ИА «Первое областное» изучил типы, особенности, технические характеристики и важные детали велосипедов, которые помогут подобрать двухколесного друга под нужные для вас цели.

Выбор велосипеда напрямую зависит от ваших типичных маршрутов и условий езды. Это может быть исключительно лесная местность (для загородных жителей), комбинированные поездки из поселка в город либо неспешные прогулки с ребенком по парковым дорожкам.

«Задайте себе вопрос: зачем вам велосипед и по каким местам вы планируете передвигаться? А уже под ответ и подбирайте конкретный тип», — советует Сергей Ермолаев, управляющий велопрокатом в Челябинске.

У городского (дорожного) велосипеда есть два варианта скоростей. Односкоростные дешевле и подходят для ровных маршрутов. Модели же с тремя скоростями хороши в преодолении небольших подъемов. Посадка у городских велосипедов всегда высокая, руль расположен выше седла. Это помогает распределить нагрузку между руками и ногами и расслабить спину.

Самый простой вариант тормозов — ножной: чтобы остановиться, нужно провернуть педали назад. Но чаще всего в городских велосипедах используются ободные (в характеристиках это выглядит так: V-brake или U-brake) тормоза, которые просты в обслуживании: они сжимают колесо при нажатии на ручку на руле. Дисковые тормоза бывают двух видов: механические и гидравлические. Они тормозят более эффективно, особенно в дождь, но сложнее в обслуживании.





Оптимальный диаметр колес — 26–28 дюймов. Их шины имеют протектор либо полностью гладкий, либо с небольшим рисунком. Ширина покрышек составляет около четырех сантиметров, что обеспечивает баланс между амортизацией и накатом.

«Сейчас идет тренд на городские велосипеды, которые называются „гревел“. Их стоимость начинается от 100 тысяч рублей. Хотя можно постараться найти и варианты чуть дешевле. Альтернативой могут выступить старые модели, вроде „Урала“ за 20 тысяч, но у них масса недостатков, а главный из них — большой вес», — говорит Сергей Ермолаев.

Амортизация в городских велосипедах обеспечивается жесткой или пружинной вилкой. Первая позволяет быстрее набирать скорость, но не смягчает удары от неровностей. Вторая же добавляет вес, но обеспечивает комфорт при езде по неидеальному асфальту.

Рама может быть двух видов. Стальная хорошо гасит вибрацию, но по весу тяжела. Алюминиевая же легче и не ржавеет, но может быть менее упругой.

У горных велосипедов — многоскоростная система с широким диапазоном передач. Обычно у них от 8 до 12 передач. Посадка более низкая и наклоненная вперед по сравнению с городским велосипедом — это улучшает управляемость и снижает сопротивление воздуха. Руль вынесен вперед относительно рулевой стойки на 30–120 мм.

«Горный велосипед дешевле 15 тысяч рублей заведомо нельзя считать качественным. Адекватные модели стартуют с отметки в 30 тысяч, достойный средний уровень — это 50–60 тысяч, а действительно хороший байк обойдется уже в 100 тысяч», — объясняет Сергей Ермолаев.

Тормоза у горных велосипедов трех видов. Дисковые механические обеспечивают плавное торможение, не зависят от состояния обода колеса и доступны по цене. Дисковые гидравлические высокочувствительны, обладают мощностью торможения — лучший выбор для экстремальных поездок, но цена выше, чем у механических. V‑brake (ободные) встречаются только на бюджетных моделях, так как они менее надежны в грязи и в мокрую погоду.

Среди диаметров колес наиболее популярны 27,5- и 29-дюймовые, но встречаются и другие вариации. Покрышки широкие, с глубоким рельефным протектором и шипами для сцепления на грязи, песке, камнях и неровностях.

У горных велосипедов существует три основных типа амортизации. Ригид — это отсутствие амортизаторов. Он легкий, хорош на ровных трассах, подходит для тех, кому важна управляемость и минимальный вес. Хардтейл — амортизационная передняя вилка, которая считается универсальным вариантом для большинства условий. Двухподвес — наличие переднего и заднего амортизаторов. Он предназначается для экстремальной езды и обеспечивает максимальный комфорт и сцепление на сложных трассах.

Рама может быть изготовлена, помимо стали и алюминия, из титана и карбона. Первый отличается легкостью и прочностью, устойчив к коррозии, но дорогой, поэтому используется в профессиональных моделях. Второй — очень легкий и надежный, но крайне дорогой.

Шоссейные велосипеды характеризуются высокими передаточными отношениями для набора и поддержания высокой скорости. Обычно они оснащены двумя передними и 9–12 задними скоростями, что в сумме дает 18–24.

Они имеют наклоненную вперед посадку для снижения аэродинамического сопротивления и настраиваются под антропометрию велосипедиста, что важно для комфорта при многочасовых заездах.

«Выбирать велосипед нужно, отталкиваясь от конкретной суммы. Часто люди приходят с запросом: „Хочу шоссейник за 20 тысяч рублей“. Но при таком бюджете никакие рекомендации не сработают — за эти деньги просто не существует велосипеда, который хотя бы отдаленно напоминал шоссейный», — говорит Сергей Ермолаев.

На шоссейных велосипедах амортизация полностью отсутствует. Это снижает вес и исключает потери энергии при педалировании. Из-за отсутствия амортизации все неровности дороги хорошо ощущаются, поэтому требуется качественное покрытие. Тормоза и рама имеют такие же характеристики, как и у горных велосипедов.

Какие рекомендации? Три совета эксперта:

1. Не гонитесь за дешевизной. Слишком бюджетный велосипед — это выброшенные на ветер деньги: вы не сможете на нем нормально кататься, а продать его потом будет практически невозможно.

2. Избегайте б/у велосипедов в запущенном состоянии. Современный ремонт стоит дорого, и приводить такой экземпляр в порядок выйдет в круглую сумму. Исключение — только настоящая винтажная редкость (например, 50–60-х годов), которую уже не выпускают.

3. Найдите знающего человека — либо опытного велосипедиста со стажем, либо мастера из велосервиса — и покажите ему модели, которые присмотрели. Пусть он даст обратную связь до покупки.

Подводя итог, вернемся к главному правилу: инвестиция в велосипед — это инвестиция в ваше здоровье и удовольствие. Не пытайтесь сэкономить там, где экономия обернется затратами на ремонт и разочарованием. Прислушайтесь к советам экспертов, трезво оцените свой бюджет и маршруты, которые вы планируете покорять. И тогда даже стандартная прогулка по парку превратится в маленькое приключение. Сезон открыт — время садиться в седло!

Автор: Татьяна Баткова.

Фото: из открытых интернет-источников.

Инфографика: Алексей Луканенков (ИА «Первое областное»).