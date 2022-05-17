Театр кукол в Челябинске открылся после реконструкции

Первые фотографии уникальной сцены-трансформера, дизайна фойе и малого зала — в нашем фоторепортаже

Театр кукол им. Вольховского в мае вернулся в историческое здание на Кирова, 8 после капитального ремонта. За три года обновили каждый квадратный метр: от кровли до сцены, от системы водоснабжения до рабочего места швеи.

Последний раз такой масштабный капитальный ремонт в театре был полвека назад — в 1972 году, когда к зданию пристроили административный корпус. После этого случались только точечные ремонты, например в начале 2000-х обновляли холл.

Экофойе

Фойе театра не узнать: холл стал светлее и просторнее благодаря зеркалам на стенах. У гардероба под самым потолком порхают хрустальные бабочки, а перед входом в зрительный зал висит сотня ламп. В театре этот осветительный прибор называют «капли дождя».

У буфета установлены круглые музыкальные кресла. Внутри каждого колонка, можно подсоединить телефон и слушать музыку.

Тут же на стене повесят ожившие портреты: на 20 экранах будут транслировать изображения актеров театра. Идея в том, чтобы портреты двигались, как ожившие картины в Хогвартсе.

Дизайнерам понравились арочные окна на фасаде, арки появились и в фойе — как продолжение темы.

Концепцию фойе разрабатывало архитектурное бюро «Арт-диалог» из Екатеринбурга. Его цель — создать универсальное пространство, которое подходит как для детей, так и для взрослых: в репертуаре Театра кукол есть спектакли и для зрителей старше 18 лет.

«Арт-диалог» работал и над дизайном екатеринбургского Театра кукол, проекты в чем-то перекликаются. Мы были в архангельском Театре кукол, он недавно пережил реконструкцию. В его оформлении тоже использован растительный орнамент, веточки, шары, цветные банкетки. Наверное, такой экостиль — общая тенденция», — рассказывает директор Театра кукол Елена Ильченко.

Сцена-трансформер и вышивка на креслах

Первое, что бросается в глаза в зале, — золотая вышивка на алых бархатных креслах. На 50 спинках (из 195) вышиты названия спектаклей из репертуара театра: «Три поросенка», «Мечты маленького ослика», «Мой муж Даниил Хармс». Рисунки для кресел придумала главный художник театра Елена Хохлович.

«Это будет наша традиция — мы будем вышивать название и эмблему каждого нового спектакля на креслах. Мест достаточно, так что на ближайшие годы хватит», — комментирует заместитель директора Никита Плеханов.

Но самое интересное заметно не сразу. В Театре кукол — первая в Челябинской области сцена-трансформер. Она состоит из 15 платформ, которые могут опускаться и подниматься — на 20 сантиметров, на полметра и на метр. Таким образом актеры смогут спрятаться под сценой.

«Да, сцена — это наши новые возможности. Она принципиально поменялась. Появились платформы, занавес с Арлекином, стало меньше штанкетов, на которые вешают декорации. И все 50 спектаклей мы будем переформатировать под новую сцену. Этим займемся уже в августе», — комментирует Елена Ильченко.

Много средств ушло на звуковые системы. Для зала был заказан проект электроакустики, подходящей именно для этого помещения. Проект стоил порядка 20 миллионов рублей.

Комната-трансформер

В театре впервые появился малый зрительный зал, раньше здесь проходили репетиции. Зал превратили в комнату-трансформер: весь пол состоит из 12 опускающихся и поднимающихся платформ — как и на главной сцене. Это позволяет изменить рассадку зрителей — например, посадить их по кругу, как в амфитеатре.

«Два зала в Театре кукол — это не роскошь. Нужно понимать, что не все спектакли подходят для большой сцены. Например, „Полонез Огинского“. Там есть эпизод с дождем — и хотелось бы, чтобы все зрители его почувствовали. Но когда сидишь на предпоследнем ряду зала на 200 мест, этот эффект выглядит ненатуральным, кажется, будто это просто игра света, а не настоящий дождь», — объясняет Елена Ильченко.





Цеха

Ремонт коснулся каждого цеха: столярного, костюмерного, пошивочного и бутафорского.

В костюмерном — новые шкафы, в столярном — новая ленточная и дисковая пила.

«Теперь опилки не летят по цеху, а вздуваются по трубе в мешок. Это работает как пылесос, цех остается чистым. Первый раз такое вижу», — рассказывает Никита Плеханов.





Театр для всех

В Театре кукол удалось создать безбарьерную среду для инвалидов. В первом ряду зала снимаются кресла, что позволяет людям на коляске занять место. У кассы стоят специальные скамейки для тех, кто передвигается на костылях, а у окошек есть оборудование для слабослышащих людей.

«Мы не делаем безбарьерную среду своей фишкой. Мне кажется, она должна быть в каждом театре, чтобы человек выбирал место по репертуару, а не по доступности», — объясняет замдиректора по развитию Никита Плеханов.

Напомним, что 20 и 21 мая на малой сцене Театра кукол премьера спектакля «Мышь Гликерия». В июне запланирована первая премьера в большом зале — это будет спектакль «Мюнхгаузен» петербургского режиссера Петра Васильева.



