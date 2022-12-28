В Челябинске повторно запустят в прокат первый «Аватар» 2009 года

Фильм будут крутить раз в день с 29 по 31 декабря

В расписании «Мягкого кинотеатра» в Челябинске появилась первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона. Пока запланировано три сеанса: 29, 30 и 31 декабря, по одному показу в день. Первая часть вышла на большие экраны 13 лет назад.



Блокбастер Кэмерона будут крутить 29, 30 и 31 декабря в ТРК «Алмаз», «Мегаполисе» и «Фокусе». Только в 2D. Билеты — от 310 до 390 рублей. Афиша на новогодние каникулы в «Мягком кинотеатре» пока не появилась, поэтому есть вариант, что первый «Аватар» будут крутить до премьеры.

Прокат «Аватара: путь воды» в Челябинске начинается с 12 января. Это не заключительная часть. Джеймс Кэмерон еще до выхода второго фильма написал сценарии к четырем продолжениям. Выход «Аватара-3», по информации 20th Century Fox, запланирован на 2024 год.

Отметим, первая часть блокбастера вышла в 2009 году и собрала более двух миллиардов долларов в мире.