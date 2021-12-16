В Челябинске с балетом «Жизель» гастролирует Большой театр

Столичные артисты поделились впечатлениями от челябинской сцены

14, 15 и 16 декабря в Челябинске проходят гастроли Большого театра с лучшими солистами балета. На сцене Театра оперы и балета им. Глинки Большой театр представил легендарный балет «Жизель» в постановке Юрия Григоровича.

Перед началом спектакля журналистам Первого областного информагентства удалось пообщаться с артистами. Исполнительница партии Жизели Анна Никулина призналась, что играть на челябинской сцене ей немного непривычно. Пространства значительно меньше, чем в Большом театре.

«Но от одной кулисы до другой меньше бежать — это плюс», — смеется актриса.

Анна Никулина — исполнительница партии Жизели

Денис Родькин, исполнитель партии Графа Альберта, отметил, что челябинский зал немного напоминает ему Большой театр.

«На мой взгляд, очень удобная сцена. Не сказать, чтобы маленькая, она средняя. Мне нравится, когда зритель ближе. Зал маленький, но очень красивый. Вот, например, театры в Италии друг на друга похожи. А у этого зала есть индивидуальность. Есть что-то от Большого театра — расписанный потолок, узоры на балконах. Но от этого выступать не легче. Наоборот, когда видишь что-то похожее на Большой театр, даже больше волнуешься, потому что в Большом свой зритель. Нельзя станцевать не только хуже, чем раньше, но и так же, как в прошлый раз. Каждый раз надо искать что-то новое», — рассуждает Денис Родькин.

Денис Родькин исполняет партию Графа Альберта

Спектакль собрал в Челябинске полный зал зрителей. Балет посетила основатель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

«Очень приятно принимать самый главный театр страны. Рада, что, несмотря на наши сложные условия, в Челябинск приезжают и солисты Мариинского театра, с которым правительством области заключено соглашение, и солисты Большого театра. Скоро мы ждем Максима Аверина с „Щелкунчиком“ в нашей филармонии», — прокомментировала Ирина Текслер.

Отметим, что привезти в Челябинск легендарный балет «Жизель» удалось при поддержке программы «Большие гастроли». В 2021 Большой театр представил в Челябинске оперу «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе, а в 2019-м — балет «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича.



