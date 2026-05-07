В Челябинской области организовали кооператив производителей картофеля

Совместная работа повысит рентабельность бизнеса

Аграрии Челябинской области отмечают, что зачастую не могут пройти отбор магазинов. Да и ретейлеры чаще всего не готовы работать с фермерами, потому что им нужны большие объемы поставок. Вариант повышения рентабельности бизнеса и выхода в торговые сети — сельскохозяйственный кооператив, рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» руководитель инициативной группы Александр Чумак.

«Главная боль наших фермеров — как продать урожай. С поля — дешево. Хозяйства региона разрозненные, мелкие. Для нас болезненны возвраты. Мы не сможем это потянуть экономически. Поэтому создаем кооператив, чтобы сделать картофель более маржинальным. Даже если возврат будет, он не скажется на нас тяжело. Штраф в 3—4 рубля на килограмм при наценке в 5—10 рублей не будет чувствительным»,— пояснил он.





Пять сельхозпроизводителей в Сосновском, Аргаяшском (оба — лидеры по сбору клубнеплода) и Красноармейском округах объединились, чтобы иметь возможность продавать картофель дороже — мытый и упакованный для магазинов, а также вакуумированный для госучреждений. Кооператив помогает его членам оформлять субсидии, получать гранты, покупать дешевле семена и удобрения, снижать затраты на персонал и фасовку (она планируется централизованной). Потенциал выращивания на полях в трех округах региона — 7 тысяч тонн картофеля с 200 гектаров земли. Сейчас у аграриев появляется ежегодно около 4 тысяч тонн клубнеплода.

Участники кооператива «Красный луч» выращивают не только картофель, но и морковь и свеклу, занимаются производством борщевых наборов и засолкой квашеной капусты. Недавно аграрии выполнили первые пробные отгрузки двух тонн свеклы и картофеля для компании «ГлавОбедСервис». Идут переговоры с «Ариантом» по продаже фермерских овощей в магазинах сети.

При этом Александр Чумак отмечает, что уральского картофеля сейчас ни в одной торговой сети нет. В основном продают московский, липецкий, нижегородский, а также иностранный. Кооператив стремится выращивать больше местных сортов клубнеплодов.

«Местный картофель приятнее покупать, чем заграничный»,— заявил Александр Чумак.





Среди планов кооператива — заключение контрактов по продаже овощей, увеличение объемов переработки, покупка оборудования с помощью господдержки. Осенью этого года планируется проведение в Челябинске ярмарки, где представят продукцию объединения аграриев.

Этот кооператив — один из первых в Челябинской области по овощеводству. Его создают при поддержке центра «Мой бизнес». Помощь сельхозпроизводителям оказывают в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» при содействии Минэкономразвития Челябинской области.

В Нагайбакском округе, по данным министерства сельского хозяйства региона, тоже создается кооператив. Он ориентирован на зерновые культуры. Такой формат работы считается потенциально успешным для сотрудничества с торговыми сетями, чтобы помочь аграриям продавать урожай.

