«Онегин» Молодежного театра получил премию Министерства культуры России

Награда за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики в 2022 году была вручена в Большом театре

«Когда спектакль получился, он имел и имеет очень большой зрительский успех. Эта премия подчеркнула наши результаты: театр добился больших успехов, и мы в числе ведущих театров страны для детей и молодежи. Работа действительно была сделана с любовью, с большим удовольствием. Нам всем она нравится, нам нравится ее играть, а зрителю — смотреть. Мы получаем массу отзывов. Теперь спектакль отмечен и министерством культуры, а ведь эта премия дается далеко не всем театрам»,

— отметил главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.