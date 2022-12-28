Челябинский Молодежный театр стал одним из трех театров страны, удостоенных премии Министерства культуры РФ. В этой номинации отметили три театра: Челябинский Молодежный, Саратовский академический театр юного зрителя имени Киселева и Брянский областной театр кукол.
Молодежку наградили за спектакль «Онегин» в постановке главного режиссера театра Ивана Миневцева (инсценировка Алексея Житковского, художник Антон Сластников). Решение режиссера утроить количество Татьян и решение драматурга переписать роман Пушкина, не изменив ни строчки, но поменяв порядок глав, сделали постановку совершенно особенной.
Премьера состоялась в марте 2021 года. «„Онегин“ Молодежного театра получил премию Министерства культуры России. Сейчас очевидно, сколь много оригинального в режиссерском замысле Ивана Миневцева, как классические строки сочетаются с историей про сегодня, про тебя, про пятнадцатилетнюю девочку в зрительном зале, вдруг замирающую от понимания, что Татьяна — это она (я видел таких)», — писал театральный критик Владимир Спешков.
«Когда спектакль получился, он имел и имеет очень большой зрительский успех. Эта премия подчеркнула наши результаты: театр добился больших успехов, и мы в числе ведущих театров страны для детей и молодежи. Работа действительно была сделана с любовью, с большим удовольствием. Нам всем она нравится, нам нравится ее играть, а зрителю — смотреть. Мы получаем массу отзывов. Теперь спектакль отмечен и министерством культуры, а ведь эта премия дается далеко не всем театрам», — отметил главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.
На сцене Большого театра диплом получила директор Молодежного театра Галина Братышева.
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