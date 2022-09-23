В Челябинск привезут коллекцию драгоценных украшений из Кремля

Их представят на выставке «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI вв.»

19 октября в Историческом музее Южного Урала откроется выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX—XXI вв.». В экспозиции включат 400 изделий, которые были изготовлены фирмой Фаберже и другими знаменитыми мастерами. В коллекции украшения с бриллиантами, изумрудами, жемчугами и сапфирами.



Выставка состоит из двух частей: исторической и современной. В первой части представят произведения эпохи историзма и модерна, именно сюда включены украшения Карла Фаберже, а также Карла Бока, Фридриха Кехли, Ивана Морозова и Павла Овчинникова. Мастера делали броши и браслеты для членов императорской семьи, а еще важным иностранным гостям.

«Ключевым в исторической части проекта является клад, который был найден в 1990 году в старинном московском доме на улице Солянке. Это комплекс роскошных предметов из золота и платины с декором из уникального жемчуга, сапфиров и изумрудов», — рассказывает Дарья Таланкина, руководитель отдела по связям с общественностью.

В современной части экспозиции представят колье и серьги, которые изготовили во второй половине XX — начале XXI века. Для выставки привезут одиннадцать экстраординарных брошей, которые сделали по эскизам Нади Леже — ученицы Казимира Малевича.

Экспонаты представляют Музеи Московского Кремля. Напомним, что в прошлом году кураторы столичных музеев также организовали в Челябинске выставку «Александр I — держав восстановитель».

Выставка будет открыта с 19 октября 2022 до 15 января 2023 года.