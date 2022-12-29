ЦАО «Евразия» (Куса)«Праздничный тариф» действует в центре активного отдыха с 1 по 8 января. Чтобы воспользоваться кресельным или бугельным подъемником, необходимо приобрести пластиковую карту — ски-пасс. В «Евразии» она стоит 50 рублей.
Посетители могут воспользоваться тарифом «Временной». Стоимость одного часа катания для взрослого составит 1200 рублей, двух часов — 1400 рублей, трех — 1600 рублей, четырех — 1800 рублей и пяти — 2000 рублей. Кроме того, можно приобрести дневной абонемент за 2600 рублей (действует 24 часа с момента первой отметки на турникете).
Один час катания ребенка от 8 до 14 лет выйдет в 900 рублей. Два часа будут стоить 1100 рублей, три часа — 1200 рублей, четыре часа — 1250 рублей и пять часов — 1300 рублей. Дневной абонемент составит 2000 рублей.
Гости «Евразии» также могут воспользоваться тарифом «Подъемы». Это значит, что при проходе через турникет система будет показывать, сколько раз можно воспользоваться подъемником.
Для взрослых стоимость трех подъемов составит 700 рублей, пяти — 1000 рублей, 10 — 1700 рублей, 15 — 2400 рублей, 25 — 3600 рублей, 40 — 5400 рублей, 60 — 7500 рублей и 80 — 9200 рублей.
Для детей до 14 лет услуга обойдется немного дешевле. За три подъема надо будет заплатить 500 рублей, за пять — 700 рублей, за 10 — 1200 рублей, за 15 — 1700 рублей, за 25 — 2600 рублей, за 40 — 3800 рублей, за 60 — 5100 рублей, за 80 — 6200 рублей.
Время работы трасс публикуют ежедневно в группе «Евразии» в социальной сети «ВКонтакте».
ГЛЦ «Райдер» (Миасс)Праздничные цены на горнолыжном комплексе будут действовать с 1 по 7 января. В эти дни стоимость часа катания для взрослых и детей старше девяти лет составит 700 рублей. За детей от шести до девяти лет надо будет заплатить 500 рублей за час катания. До пяти лет — 400 рублей за час.
Нахождение на охраняемой территории горнолыжного центра составит 5% от стоимости подъемника.
Время работы: 1 января — до 2:00, а также с 13:00 до 22:00; с 2 января по 7-е — с 9:00 до 22:00; 8 января — с 9:00 до 21:00.
ГЛК «Егоза» (Кыштым)На курорте работают основные трассы для продвинутых райдеров и малый комплекс для начинающих. Стоимость катания, соответственно, будет разной.
Так, стоимость одного часа катания на основных трассах составит 900 рублей, двух часов — 1500 рублей, трех часов — 1700 рублей, четырех часов — 1900 рублей.
Гости также смогут заплатить отдельно за подъемы. Цена за пять подъемов составит 1000 рублей, за 10 — 1600 рублей, за 15 — 2000 рублей. Один подъем при оплате картой на турникете будет стоить 160 рублей.
Один час катания на малом комплексе выйдет в 400 рублей, два часа — 500 рублей, три часа — 600 рублей.
На курорте также действует детский тариф для катания по основным трассам. Он доступен для ребенка до 12 лет включительно и только при сопровождении взрослого. Родители должны иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении. Один час катания будет стоить 600 рублей, два часа — 900 рублей.
Время работы: 1 января — с 12:00 до 17:00, в остальные дни — с 10:00 до 17:00.
ГЛК «Аджигардак» (Аша)С 10:00 до 14:00 стоимость катания будет 2300 рублей; с 11:00 до 14:00 — 2100 рублей; с 12:00 до 16:00 — 2300 рублей; с 13:00 до 16:00 — 2100 рублей; с 14:00 до 16:00 — 1900 рублей; с 14:00 до 18:00 — 2300 рублей; с 15:00 до 18:00 — 2100 рублей; с 16:00 до 18:00 — 1500 рублей.
С 18:00 и до 21:00 катание будет стоить 500 рублей.
ГЛК «Солнечная долина» и «Завьялиха» (Миасс и Трехгорный)Праздничные цены на ГЛК «Солнечная долина» установлены с 28 декабря и по 8 января.
На ГЛК «Солнечная долина» стоимость катания на учебном склоне (ленточный подъемник № 3) и взрослых и детей: два часа — 600 рублей, три часа — 750 рублей, четыре часа — 850 рублей. 15 подъемов обойдутся в 1200 рублей.
Тариф «Почасовой» для канатной дороги № 2 (сноупарк). Два часа катания взрослому выйдут в 1200 рублей, три часа — 1300 рублей, четыре часа — 1400 рублей. За катание ребенка до 12 лет за два часа надо будет заплатить 850 рублей, за три часа — 950 рублей, за четыре часа — 1050 рублей.
Канатная дорога «Тариф почасовой»
Три часа катания для взрослого обойдутся в 3100 рублей, четыре часа — 3350 рублей. За ребенка до 12 лет за три часа придется отдать 1800 рублей, за четыре часа — 1900 рублей.
Чтобы воспользоваться канатной дорогой, можно приобрести сертификат на определенное количество подъемов. За 15 подъемов взрослому надо будет заплатить 3300 рублей, за 20 — 4300 рублей, за 40 — 7200 рублей.
Для детей до 12 лет услуга обойдется дешевле: 15 подъемов будут стоить 2300 рублей, 20 — 3000 рублей, 40 — 5400 рублей.
Время работы: 31 декабря — с 9:00 до 20:00; 1 января — с 13:00 до 21:00; 6 января — с 9:00 до 3:00; в остальные дни — с 9:00 до 21:00.
В связи с тем что в этом году произошло объединение двух курортов, стоимость катания на ГЛК «Завьялиха» будет такой же, как в «Солнечной долине».
Время работы с 31 декабря по 8 января — с 10:00 до 17:00. Исключение — 1 января. В этот день трассы откроются в 12:00.
Напомним, южноуральцы могут также воспользоваться пакетным предложением «Снегирь». В стоимость входит проезд на электричке до «Солнечной долины» и обратно, автобус, ски-пасс и прокат инвентаря. В этом случае катание выйдет дешевле.
Электричка + автобус + ски-пасс
Стоимость для детей до семи лет — 700 рублей, для школьников и студентов — 1550 рублей, для взрослых — 1800 рублей.
Электричка + автобус + ски-пасс + прокат
Стоимость для школьников и студентов — 2000 рублей, для взрослых — 2200 рублей.
ГК «Спорт-экстрим» (Златоуст)В горнолыжном комплексе работает один бугельный подъемник. С этого года им можно воспользоваться при помощи пластиковой карточки — ски-пасса.
Взрослый может приобрести подъемы. Три подъема будут стоить 450 рублей, пять — 650 рублей, 10 — 1100 рублей, 15 — 1500 рублей, 25 — 2250 рублей.
Три подъема для ребенка выйдут в 350 рублей, пять — 500 рублей, 10 — 850 рублей, 15 — 1100 рублей, 25 — 1600 рублей.
Можно кататься определенное количество часов. Один час катания для взрослого будет стоить 650 рублей, два часа — 1000 рублей, три часа — 1300 рублей.
Один час катания ребенка до 10 лет выйдет в 500 рублей, два часа — 800 рублей и три часа — 1000 рублей.
Время работы: 1 января — с 10:00 до 18:00; с 2 по 7 января — с 10:00 до 21:00; 8 января — с 10:00 до 20:00.