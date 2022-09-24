На сцене Театра оперы и балета им. Глинки первая премьера сезона — в репертуар вернулась великая опера Джузеппе Верди «Травиата». Мы побывали на финальной репетиции, пообщались с артистами и готовы рассказать вам подробности.
Постановка получилась невероятная — для сцены подготовили особенные зеркальные декорации и дополнительный занавес с металлическим отливом, отшито более двух сотен костюмов. А в команде режиссеров и художников первые роли отданы итальянским специалистам — Лука Джиберти и Флавио Арбетти.
Либретто оперы не менялось столетиями: куртизанка Виолетта устраивает балы, на одном из которых знакомится с Альфредо. Юноша давно в красавицу влюблен и настроен очень решительно. Во втором действии пара уже живет вместе. Но отец Альфредо подговаривает девушку разорвать отношения — ее репутация бросает тень на всю почтенную семью. Виолетта в благородном порыве соглашается. Влюбленные страдают, проходят через несколько испытаний ревностью. И почти близки к счастливой развязке. Вот только финал оперы трагический — Виолетта умирает от чахотки буквально на руках у возлюбленного.
Традиционно «Травиата» исполняется на итальянском языке. Новая челябинская постановка не стала исключением — подстрочный перевод для зрителей транслируется на экранах по бокам сцены.
«Эта роль — моя мечта. Партия сложная, я это ощутила еще студенткой, когда исполняла арии Виолетты. „Травиата“ очень трогательная опера, Верди настолько точно передал душевную красоту главной героини, что любой слушатель и без перевода поймет, о чем поет эта девушка», — делится эмоциями исполнительница главной партии Эльвира Авзалова.
И она действительно очень трогательна, эта хрупкая и решительная девушка на сцене. Это чувствуется в каждом жесте артистки — как она в бессилье падает на кушетку, как стойко ведет беседу с отцом возлюбленного. И как невероятно эмоционально звучит ее речь в самый напряженный момент на балу у Флоры!
«Бал у Флоры — это самый сложный и самый любимый мой фрагмент оперы. Сколько в нем эмоций! Очень экспрессивный и темпераментный момент, когда Альфред и Виолетта ссорятся, он швыряет ей в лицо деньги, оскорбляет ее. Мой герой в этот момент буквально ранен в самое сердце, в своем гневе он очень слаб, потерян. Я в четвертый раз буду исполнять партию Альфредо. И в этот раз, благодаря режиссеру, мой персонаж совсем другой — сначала стеснительный и робкий, а потом раскрывается, становится импульсивным, более глубоким, чувственным», — рассказывает Павел Чикановский, солист Театра оперы и балета.
Новая версия челябинской «Травиаты» и звучит иначе. Партия и ноты одни и те же, а вот акценты, интонационный рисунок совсем другой. И от того настроение тоже меняется. Я прислушиваюсь, как в оркестровой яме две виолончелистки наигрывают фрагмент оперы, пробуя сместить ударение то на один такт, то на следующий.
«Каждый новый дирижер делает свой вариант. „Травиата“ технически не сложная, но очень красивая. Мы не работали с итальянскими постановщиками, но всегда можем предложить дирижеру какой-то свой вариант», — уточняют участницы оркестра.
Музыканты занимают свои места, за дирижерский пульт встает Евгений Волынский. Режиссер Лука Джиберти садится на четвертый ряд, держит на коленях пухлую папку с заметками.
«В нашей новой опере зрители увидят на сцене много золота, яркие, нарядные костюмы. Чтобы все находились в атмосфере праздника. Я не хочу, чтобы на сцене стояли красивые артисты-статуи и просто открывали рот. Нет, наши персонажи — абсолютно живые, чувствующие, переживающие. Мне важно показать психологическую глубину героев. А еще для меня очень важен световой рисунок. Пожалуй, это самое главное в любом спектакле — чтобы правильно и интонационно были подсвечены герои. Чтобы зрители сразу понимали, где они оказались — в доме куртизанки, в загородной усадьбе. Чтобы была атмосфера и настроение», — рассказывает Лука Джиберти.
Он внимательно следит за происходящим на сцене — как солисты исполняют свои партии, как двигаются участники хора. А они танцуют, смеются, обмениваются тостами и поклонами. Словно настоящая жизнь там, у них, а не в зрительном зале. И в какой-то момент ты буквально растворяешься в вихре из красивых платьев, звона бокалов, нежных арий влюбленных. А потом так же как и они проваливаешься в пучину страдания, ужаса, гнева и скорби. Пожалуй, это самая эмоциональная из опер челябинского театра!
Финал новой «Травиаты» завораживает: так мастерски светом, звуком, голосом и жестом играть на чувствах зрителей. И знаете, плакать — это совершенно хорошо. Тем более в красивых сказках, хоть и с грустным концом.
Премьера оперы «Травиата» в челябинском Театре оперы и балета состоится 24 и 25 сентября в 18:00. Первую партию в первом спектакле исполнит специально приглашенная артистка из Санкт-Петербурга Юлия Сулейманова. А вот 25 сентября солировать будет прекрасная Эльвира Авзалова. Билеты на спектакли пока еще есть в продаже!
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