Алексей Пелымский: «Билет на концерт симфонического оркестра — 30 тысяч рублей»

Директор Челябинской филармонии рассказал о шестиэтажной Детской филармонии, настоящей стоимости билетов, мюзикле «Аркаим» и концерте у памятника Курчатову

Второго такого жуткого учреждения культуры в Челябинске, пожалуй, не было. Только-только установили крышу. В зрительном зале была торжественная унылая разруха. Капитальный ремонт шел к тому моменту больше десяти лет, и не было ему ни конца ни края. В 2003 году Алексей Пелымский стал директором Челябинской государственной филармонии. По случаю 85-летия культурного учреждения в 2022 году мы поговорили о главных событиях последних лет.— Конечно, помню. Мы зашли сюда с тогдашним министром культуры Владимиром Макаровым. Зала не было. Ни кресел, ни сцены. Пустая коробка. Ну и… еще года три, нет, пять мы заканчивали ремонт. В 2008-м филармония открылась.

И город успел забыть, что в городе есть Концертный зал имени Прокофьева. Таксисты не знали, куда везти. Но еще больше мы удивились, когда филармония открылась. Думали, откроем — народ побежит. Нет! Никто не побежал!

— Шестнадцать.— Именно! Выросло поколение людей, которые ни разу здесь не были. Помню, мы пригласили тогда Кобзона, Образцову… Нет, не было зрителя! Года четыре нам понадобилось, чтобы горожане снова протоптали сюда дорогу.— Учился, на одном курсе с нашим министром культуры Алексеем Бетехтиным. Слава богу, актером я не стал.— Вот сейчас понял. Каждый должен заниматься своим делом. Надо быть или талантливым артистом, как Инга Оболдина, тоже наша однокурсница, или… Она сразу была звездой: уже в институте играла главные роли, а я — мышонка Паскаля или черти знает кого. Поэтому она артистка, а мы тут — по административно-хозяйственной части. Каждый должен заниматься своим делом.

А сейчас наш «Уральский диксиленд» получил приглашение выступать в Большом театре на концерте в честь столетия джаза! Один из немногих региональных коллективов. Представьте, какой там отбор — все сливки страны! Это говорит об уровне музыкантов, престиже города и региона.

— В Камерном театре все было прекрасно, уже создали «Камерату»… Я был одним из учредителей частного Камерного театра и хочу сказать, что подобных проектов в 1990-е была масса. Наш челябинский театр — один из немногих, который уцелел. Благодаря Виктории, конечно (). Но мне уже хотелось чего-то нового, других задач, понимаете?Когда я пришел в филармонию, тут были три столпа: ансамбль танца «Урал», Камерный хор имени Михальченко и органист Владимир Хомяков. Потихоньку стали прирастать коллективами. Тогда на помойку выбрасывали «Уральский диксиленд»…— Мэр города Вячеслав Тарасов ушел, и чтобы ничего о нем не напоминало, весь челябинский джаз растоптали. Игоря Бурко с его коллективом лишили финансирования. Нам удалось их забрать вместе с фестивалем «Какой удивительный мир!». Это дало нам сильное джазовое направление. Потом появился Игорь Бутман со своим фестивалем музыкального юмора — постепенно джаз вошел в культуру города.

С Юрием Башметом филармонию связывают многие годы сотрудничества и крепкой дружбы

И до последнего момента не было ни ставок, ни официального статуса у Камерного оркестра. Он тут был как сын полка, на полулегальном положении.





На концерт нашего оркестра в январе в «Зарядье» пришел актер Евгений Миронов. Мы не знали, что он будет, не приглашали. Он подошел сам и сказал: «У вас потрясающий оркестр! Я хочу с вами работать. Я читал „Гамлета“ с оркестром Башмета, и я с удовольствием приеду к вам и почитаю „Гамлета“ с вашим прекрасным оркестром».

— Расформировали автомобильное училище — и военный оркестр остался бездомным, никому не нужным. Мы его с трудом отвоевали, там была целая история. Мы настаивали, что оркестру необходима концертная площадка, а филармонии — духовая секция. Наша большая удача — Уральский духовой оркестр под управлением Игоря Ежова.— Конечно. Камерному оркестру Адика Абдурахманова , который лет пятнадцать мыкался то там, то тут, непонятно где, мы нашли сначала одну комнатку. Говорю: «Адик. Ну давай пока тут». Брали музыкантов на полставочки, кассирами, уж не помню кем… Ставок не было, из штатного расписания «выкрыживали» что-то.— …и только тогда завершилось формирование творческой части. Без симфонического оркестра не может быть филармонии, это убогость. Оркестр стал вишенкой на торте. Я вам расскажу историю.

Выступление оперной дивы Хиблы Герзмава с Челябинским симфоническим оркестром

— Можете представить? Вот сейчас ведем переговоры с ним на сентябрь или октябрь. А знаете, что было бы, если десять лет назад мы написали на афише «Симфонический оркестр»? Никто бы не купил билеты. Это был бы полный провал. Мы методично, много лет создавали свою аудиторию.А сейчас мы с Адиком Аскаровичем создали специальную программу для школьников — «Академия симфонической музыки». Аналогов ей нет в России: это образовательный проект для школьников, рассчитанный на пять лет, начиная с пятого класса. Постепенное, продуманное воспитание аудитории — вот наша политика.— Абсолютно так. Только так и работает. Это бред, что нет незаменимых людей. Не было бы упертого, как не знаю кто, Адика — я вам даю двести процентов, в Челябинской области не было бы большого симфонического оркестра. Никогда. Это не просто «взяли и создали».

Сейчас сверхзадача — а я уверен, что при нынешнем губернаторе это случится, — концертный зал.

Себестоимость билета на концерт симфонического оркестра? Думаю, порядка... 30 тысяч рублей. Минимум. Никто такой билет не купит, это условная сумма. Все дотируется, иначе немыслимо.

Алексей Текслер на моей памяти — пятый губернатор. И я впервые вижу такой грамотный, профессиональный подход к нашим темам. Это вам подтвердит любой деятель культуры в Челябинской области. О нас идет уже молва по всей России.— Пожалуйста. Ни в Екатеринбурге, ни в Тюмени, и в большинстве миллионников России публика не знает такого количества топовых музыкантов, которые приезжают в Челябинск и работают с нашим оркестром: Мацуев , Башмет, Березовский, Хибла Герзмава, Аида Гарифуллина приедет, десяток имен могу назвать… Это мировые звезды.Почему? Потому что утверждена программа развития, это включает материально-техническое оснащение, полноценный состав оркестра — 120 человек, зарплату, условия для специалистов из других регионов (их больше половины), гастрольную деятельность, просветительскую, приглашение лучших музыкантов — под все это заложена финансовая база. Об этом в регионах только мечтают.— Зарабатывает, но не столько. Без бюджетного финансирования ни одно учреждение культуры не выживет.— Да бог с вами.— У нас единственная филармония в Российской Федерации, которая имеет рядом штатную Детскую филармонию, где созданы коллективы — спутники основных коллективов филармонии.А главное там — концертирующие дети. Вы не представляете, какие это эмоции! Постоять на одной сцене с Бутманом , с Маликовым, с Башметом, сыграть в одном концерте со звездами мирового класса — вы понимаете, что это для ребенка? Это счастье. Мы сейчас тратим деньги — а завтра этот мальчик или девочка вырастут в прекрасных музыкантов и, вдохновившись вот так однажды, будут прославлять всю нашу область.

Дениса Мацуева с фестивалем «Денис Мацуев представляет» (и без него) челябинская публика считает родным (фото: Вячеслав Шишкоедов)

Нам предложили завершить работу над шикарным мюзиклом «Аркаим» с хором, хореографической группой и оркестром. Мы хотим показать этот мюзикл на открытии Концертного зала в Челябинске.

В детстве случаются события, которые переворачивают жизнь раз и навсегда. Мацуева как нашли? Потому что была такая Иветта Николаевна Воронова и «Новые имена»: она его, взмыленного после футбола, привела, он там что-то сыграл — и этим кардинально изменила его жизнь. И не только его.— Не заложено, но будет построено рядом — огромное шестиэтажное здание.— Нет-нет, я ошибся, простите. Трехэтажное! Просто высота потолков там будет больше пяти метров, поэтому внешне оно будет смотреться как шестиэтажное. В этом году утвердим проект, в следующем думаем начать стройку. Через два года там будет чудо. Появится наконец место для репетиций: только для детской студии «Урала» надо два класса больших.— Это правда. Для выступления ансамбля «Урал» мы арендуем Театр оперы и балета дважды в год. К ШОС и БРИКС была приготовлена программа «Танцы народов мира» — мы на нашей сцене показать ее не можем.Крупные симфонические формы, которые требуют хора и полного набора инструментов, мы тоже не можем показать: хор физически не поместится, не на музыкантов же им садиться.— Что вы меня спрашиваете? Я же не губернатор. Но я абсолютно уверен, что зал будет. Двести процентов.— Конечно! Мы все согласовали, осмотрели площадку, трансляцию продумали на ОТВ. Картинка получалась шикарная: город просматривается, машины скользят по проспекту, тут Курчатов, тут оркестр наш. На 15—16 сентября планировали, но случилась очередная волна, и пришлось отменить.— Обязательно! В начале сентября студенты вернутся с каникул, и сыграем.

Вот такой трамвай с аудиоэкскурсией по всем местам Челябинска, связанным с музыкой, когда-то ходил по городу.

В юбилейный год филармония намерена возобновить проект

— Согласен. Но в Челябинске проблема с локациями. У нас есть мечта поставить понтон на реке — здесь, рядом с филармонией. Много лет думаем об этом, но технического решения пока нет. Площадь Революции? Нет, не вариант: дорога рядом. Остается парковая зона.— Да, согласен. Но почему-то за нее и за арт-сквер отвечает «Автодор». Пока нет концепции развития площадки. А надо, чтобы жизнь бурлила там каждый день!Я был на Международном фестивале диксилендов в Берлине. Вот где праздник. Два-три дня город гудит: стрит-парады, концерты на открытых площадках, музыка повсюду. А когда в последний день по Рейну идут друг за другом 15 или 20 кораблей, на каждом — играет оркестр!.. По обоим берегам стоят толпы. Жгут костры, руками машут, все счастливы. Это просто… незабываемо!Да, музыка должна проникать в город. Мы работаем над этим.