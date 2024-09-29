Создают движение: где в Челябинской области работают машиностроители

Рассказываем о ключевых предприятиях и их вкладе в экономику региона

Челябинская область является одним из ключевых центров машиностроения в России. На территории региона насчитывается более 100 предприятий этой сферы. В последнее воскресенье сентября в стране отмечается День машиностроителя. Праздник установили еще в 1966 году, а дату определили в 1980-м. В 2024 году праздник выпал на 29‑е число. Где расположены центры машиностроения Южного Урала и что они выпускают — в материале ИА «Первое областное».

Машиностроение является одной из ведущих отраслей экономики Челябинской области, обеспечивая значительную долю валового регионального продукта. Регион славится разнообразием производств: от тяжелого машиностроения до производства высокотехнологичного оборудования. В 2024 году индекс промышленного производства в Челябинской области увеличился на 1,6%, следует из данных Росстата.





Первым машиностроительным предприятием региона была Князе-Михайловская сталепушечная фабрика. Она появилась в Златоусте в 1859 году. Заводы, выпускающие гражданскую продукцию, стали развиваться на рубеже XIX—XX веков. В годы Великой Отечественной войны машиностроители внесли огромный вклад в общую победу.



Южноуральские заводы сейчас выпускают тракторы, бульдозеры, краны, троллейбусы, трамваи, грузовые автомобили, роботов-манипуляторов и даже двигатели для космических роботов.

Самое большое количество машиностроительных заводов в регионе находится в Челябинске. Лидер российского рынка автогрейдеров и один из крупнейших заводов Уральского региона — Челябинские строительно-дорожные машины. ЧСДМ является старейшим машиностроительным предприятием России.

Ранее он носил название «Челябинский завод дорожных машин имени Д. В. Колющенко». Завод был основан в 1898 году. В годы Великой Отечественной войны предприятие было перепрофилировано на выпуск реактивных установок «БМ-13», известных как «Катюша». Сегодня завод специализируется на производстве строительно-дорожной техники, в том числе особо востребованной.





Челябинский кузнечно-прессовый завод — одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли. На ЧКПЗ производятся поковки, штамповки и другие детали для автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного машиностроения, нефтегазового комплекса, а также штамповые колесные диски.

Рядом с ЧКПЗ с февраля этого года работает «Завод роботов», его открытие посещал Владимир Путин. Предприятие является первым в России по серийному производству и сборке промышленных роботов. Они предназначены для обслуживания станков и конвейеров. В дальнейшем будет доступна опция облегченного программирования для паллетирования, более легким будущим моделям — опция сварки. Первую серийную модель представили на Международной промышленной выставке «Иннопром-2024».

Крупное предприятие региона — Челябинский машиностроительный завод. Основная деятельность ЧМЗ направлена на производство автоцистерн для промышленных предприятий и коммунального хозяйства.

Еще один завод с аналогичной аббревиатурой — Челябинский механический завод. Предприятие является уникальным производителем автомобильных, гусеничных и специальных кранов «Челябинец». В начале 2024 года при помощи челябинских кранов достроили зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде.

Челябинский тракторный завод занимается производством дизельных двигателей для бронетанковой техники, а совместная ПК ЧТЗ — изготовлением гусеничной дорожно-строительной техники. ЧТЗ был запущен в работу 1 июня 1933 года. В Великую Отечественную войну был главным предприятием Танкограда, для фронта на заводе собрали 18 тысяч танков. Завод стал символом победы, в этом году на нем отсняли кадр для клипа, посвященного 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На улицах южноуральской столицы становится все больше красных троллейбусов. Машины «Синара-6254» перевозят также жителей и гостей Ярославля, Миасса, Калининграда. Производят троллейбусы на Челябинском заводе городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ). Предприятие было запущено в марте 2023 года.





Не только столица Южного Урала славится выдающимися машиностроительными производствами. В Миассе находится автомобильный завод «Урал». Он начинает свою историю с 1941 года. В 1943 году там было запущено производство грузовых автомобилей, которые воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня завод продолжает специализироваться на выпуске грузовых автомобилей повышенной проходимости. Разрабатывают и новые машины, в том числе для эксплуатации на Крайнем Севере.





Также в Миассе находится завод «СпецАгреграт», выпускающий бортовые автомобили, бульдозеры, мусоровозы, трактора, аэродромную технику и другое. Кроме того, предприятие специализируется на поставках комплектующих и запасных частей для буровой и нефтегазовой отрасли.

Еще одним крупным и стратегически важным холдингом оборонно-промышленного комплекса страны является Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева, который тоже находится в Миассе. Предприятие является головным разработчиком жидкостных и твердосплавных ракетных комплексов стратегического назначения с баллистическими ракетами. Это один из крупнейших научно-конструкторских центров России по созданию ракетно-космической техники.

В небольшом городе Нязепетровске на северо-западе Челябинской области находится краностроительный завод GiraFFe. Он ведет свою историю от чугунолитейного и железоделательного завода, основанного в 1747 году Петром Осокиным. Предприятие является крупнейшим производителем башенных, портальных, мостовых и козловых кранов.





В западной части области в городе Усть-Катаве функционирует градообразующее предприятие Усть-Катавский вагоностроительный завод. Он появился еще в 1758 году как железоделательный. С 1901 года производит трамваи. В настоящее время он выпускает низкопольные вагоны различных модификаций. На его долю приходится более 50% в трамвайном парке России.

Один из старейших заводов Урала находится в Кыштыме. Речь про Кыштымское машиностроительное объединение. Он был основан Никитой Демидовым в 1757 году как железоделательный завод. Сегодня это крупнейший российский производитель горно-шахтного, горно-бурового оборудования и бурового инструмента.

Приборостроительный завод имени К. А. Володина — градообразующее предприятие Трехгорного и одно из ведущих предприятий госкорпорации «Росатом». Его основными направлениями работы являются гособоронзаказ, конструирование, выпуск приборов и систем радиационного контроля для ядерно и радиационно опасных объектов атомной отрасли, изготовление систем паспортизации контейнеров, емкостей и упаковок с радиоактивными отходами и систем диагностики состояния оборудования технологических контуров атомных станций.

Добавим, что по итогам лета 2024 года транспортное машиностроение стало самой высокооплачиваемой отраслью промышленности в Челябинской области. По данным аналитиков, в этой сфере работодатели предлагают 86 212 рублей в месяц при полной занятости. Далее идут производство промышленного оборудования и станков (в среднем 76 661 рубль) и металлургическая промышленность (71 070 рублей), производство электрического и оптического оборудования (70 579 рублей) и энергетика (66 749 рублей).

Автор: Ксения Рындина