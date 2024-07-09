Челябинские и курганские машиностроители на «Иннопроме‑2024» договорились о сотрудничестве

Одна из совместных задач — решение проблемы дефицита кадров в отрасли

В рамках деловой части программы Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Челябинским и Курганским региональными отделениями Союза машиностроителей России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





Подписи в документе поставили председатель челябинского отделения СоюзМаша России, генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев и председатель курганского отделения СоюзМаша России, генеральный директор АО «Курганмашзавод» Игорь Гиске.

Стороны договорились содействовать развитию отечественного машиностроительного комплекса, повышению квалификации кадров промышленных предприятий, формированию современной системы обучения. Также в документе закрепили намерения совместно проводить форумы и конференции, проявлять инициативу в выстраивании новых кооперационных связей между предприятиями регионов.





Стоит отметить, что Союз машиностроителей России объединяет госкорпорации, промышленные предприятия и учебные заведения в 77 регионах России. Главные задачи объединения — развитие отрасли, популяризация инженерных и рабочих специальностей, решение кадровой проблемы, ранняя профориентация. В челябинское отделение СоюзМаша сегодня входит 45 предприятий области.