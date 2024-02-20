Челябинские машиностроители прокомментировали визит Владимира Путина на Южный Урал

Слова президента подтвердили правильное направление работы предприятий

Рабочий визит Владимира Путина в Челябинск стал важным событием и для машиностроителей. Так, руководитель аппарата Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Кашигин признался, что слова главы государства подтвердили правильное направление работы предприятий. На какие важные моменты обратили внимание представители машиностроительной отрасли, читайте далее.



«Я, как и большинство южноуральцев, внимательно следил за информацией о рабочем визите Владимира Путина в Челябинск. Слова президента подтвердили правильность выбранного вектора развития регионального отделения Союза машиностроителей и входящих в него предприятий», — сказал Сергей Кашигин.

Он обратил внимание, что региональное отделение уделяет большое внимание внутриобластной и межрегиональной кооперации для обеспечения технологического суверенитета страны.

«По инициативе региональных Минпрома и Фонда развития промышленности при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера продолжается реализация проекта „Дни поставщика автокомпонентов“. В прошлом году состоялись плодотворные встречи с белорусским МАЗом и АвтоВАЗом. На этот год запланированы поездки на ГАЗ и КАМАЗ», — добавил Сергей Кашигин.

Генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев обратил внимание на то, что Владимир Путин провел совещание по развитию промышленности сначала в Свердловской области, а затем — в Челябинской.

«Это говорит о том, что Уральский регион является основополагающим с точки зрения промышленного потенциала. Внимание президента показательно, ведь были рассмотрены те меры поддержки, которые Минпромторг РФ совместно с региональными властями используют для непосредственного развития, повышения импортозащищенности промышленности и пополнения ее площадок квалифицированными кадрами», — сказал Павел Яковлев.

Он отметил, что автозавод пользуется всеми инструментами государственной поддержки. Предприятие является участником нацпроектов «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт».

Развитие предприятия происходит за счет привлечения субсидий, кредитов и льготный займов Фонда развития промышленности. Так, строится новый сборочный корпус, разработана линейка транспортных средств «Арктический автобус», совместно с федеральным и региональным Фондами развития промышленности реализуется проект «Мосты», а также компенсируются затраты на НИОКРы.

«Кроме того, мы используем все возможности для развития кадрового потенциала региона. Это программа „Профессионалитет“, к которой президент неоднократно возвращался во время своего визита, создание Передовой инженерной школы, возможность воспитания высококвалифицированных инженерных кадров, без которых невозможно говорить об устойчивом росте производства. Очень важно, что сегодня предприятия видят заинтересованность государства и предпринятые им меры для поддержания отраслей, являющихся локомотивом существующей российской экономики», — подытожил Павел Яковлев.

Ранее визит главы государства оценили челябинские промышленники. Напомним, во время рабочего визита в Челябинск президент России Владимир Путин посетил первый в России завод по производству промышленных роботов на территории ЧКПЗ, а также промышленные площадки индустриального парка «Станкомаш»: президент ознакомился с работой цеха механообработки Промышленной группы «КОНАР» и предприятия «Транснефть Нефтяные Насосы».